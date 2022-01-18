Цены на новые телевизоры отечественного производства стартуют с 23 500 рублей

Рынок телевизоров переживает подъём. Главная причина – коронавирус. В большинстве случаев переход на удалённую работу позволил людям по всему миру получить лишние два часа времени, которые они раньше тратили в пробках по пути в офис. Мало того, реальный обед занимает не больше 15 минут, поэтому сюда прибавьте ещё и это время. Поскольку пандемия не отступает, то есть все основания полагать, что телевизоры будут отлично продаваться и в 2022 году. Воспользоваться положением решили отечественные производители, которые скооперировались, выпустив продвинутые телевизоры с умными ИИ.

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Если вы вдруг увидите в магазине РФ новый телевизор под брендом Prestigio, то считайте, что вы нашли героя нашего материала. Размер диагонали будет составлять от 40 до 65 дюймов, а рабочее разрешение от 1080р до 4К. Цена на базовую модель стартует с 23 500 рублей, тогда как прокачанный 65-дюймовый флагман с поддержкой 4К и множества функций обойдётся вам в 59 700 рублей. Все телевизоры получили 8 Гб встроенной памяти, что хватит для установки нескольких десятков программ. Бюджетные модели оснащены 1 Гб оперативной памяти, а более дорогие получат 1.5 Гб ОЗУ. В наличии поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 802.11ac, а также одной из последних версий Bluetooth. По картинке нет никаких откровений, ведь здесь матрица VA, что говорит о высоком качестве без излишеств.

Пожалуй, если не считать довольно низкой цены, то телевизоры могут привлечь потенциальных покупателей наличием новой версии Смарт-ТВ под названием «Салют ТВ». Это российская ОС, которая создана под чутким руководством Сбера и появилась весной 2021 года. Телевизоры на её основе производят корейские и китайские компании, а в данном случае речь об устройствах отечественной сборки. «Салют ТВ» получила сразу 3 голосовых помощника. Это Афина, Джой и Сбер. Между ними нет никаких различий в технологическом плане, поэтому каждый пользователь может подобрать ассистента на свой вкус исходя из голосовых предпочтений.

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Все помощники получат массу функций, от обработки голосовых команд с целью выбора того или иного контента, до заказа продуктов из магазинов и супермаркетов. Также их можно подключить к общей сети управления умным домом от Сбера, но для этого нужны дополнительные приспособления. Родителям понравится детский режим, который автоматически блокирует весь взрослый контент и будет крутить круглые сутки мультфильмы и детские шоу. Как вы понимаете, привлекать новых покупателей будут при помощи низких цен и умных ассистентов. На данный момент ОС «Салют ТВ» предлагает свыше 1000 популярных предложений, включая SberPlay. Это программа для облачного гейминга по типу GeForce NOW от NVIDIA. Это значит, что можно превратить телевизор в игровую приставку, вообще не покупая игровой приставки. Сообщается, что телевизоры Prestigio поступят в продажу ближе к концу января.