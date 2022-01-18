Добыча велась в промышленных масштабах, а ущерб государству составил миллионы рублей

Многие люди полагают, что начать майнить Биткоин легко и просто. Нужно отыскать подходящее оборудование, а после снимать сливки, отдыхая на самых дорогих курортах по всему миру. На самом деле всё совсем не так, ведь специализированные устройства для добычи цифрового золота подорожали за год чуть ли не в 10 раз, а за многими объявлениями в интернете стоят обычные мошенники. Мало того, даже если вы и найдёте подходящее железо по сходной цене, никто не гарантирует, что оно не находится на последней стадии своего жизненного цикла.

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Всё это сложно, но многие просто забывают о том, что нужно платить за электричество. Мы привыкли, что бойлер – это самое прожорливое устройство в нашем доме, поэтому информация о потреблении майнера Antminer S19 Pro может вызвать настоящий шок. Только вдумайтесь, аппарат потребляет 3.25 кВт электричества в час или 78 кВт в сутки. Если вы платите за розетку 6 рублей за 1 кВт, то только одно устройство потребует немалых 468 рублей в сутки и 14 тысяч рублей в месяц. Очевидно, что заработать можно гораздо больше, но многие фермеры не желают мириться с подобным положением вещей. Мало того, есть личности, покупающие майнеры десятками. Только вдумайтесь: 100 майнеров будут сжигать ежемесячно 1.4 миллиона рублей. Немыслимо!

Именно так решили ребята из Одессы, которые собрали ферму из сотни майнеров. Подключившись к местному железнодорожному депо, они месяцами пользовались бесплатной электроэнергией и вообще ни за что не платили. Неясно, как мошенников вычислили. Может быть, кто-то обратил на резкий рост платёжек. Даже если представить, что фермеры имели не самые топовые майнеры, потребляющие 50 кВт в сутки, то 100 таких устройств сжигали 150 000 кВт.

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В ходе спецоперации двое злоумышленников задержаны. К сожалению, правоохранители не сообщают, сколько денег обнаружено на счетах предприимчивых одесситов. Отдельно отмечается, что мошенники имели счета в криптовалюте и переводили монеты на банковские счета в одну из западных стран. Как обычно, мы никогда не узнаем о судьбе конфискованных майнеров. Неясно, продают ли их на аукционах, или они обречены вечно лежать на складе вещественных доказательств. А может с ними происходят и более любопытные вещи, о которых нам никто никогда не расскажет. Мошенникам грозит до трёх лет лишения свободы, но вполне можно отделаться и штрафом. Обычно мы слышим только о самом факте конфискации майнеров, но редко о реальных судебных сроках.