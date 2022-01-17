Последний раз GeForce GTX 1050 Ti стоила дешевле 30 000 в начале осени, а GeForce GTX 1660 и вовсе подешевела на 12 000 рублей за неделю

Криптовалюты ведут себя вяло. Кажется, что быки поддались гнетущим настроениям всего рынка и впали в спячку, ведь сформировавшийся медвежий тренд главенствует уже почти месяц. Возможно, уже завтра Биткоин пойдёт вверх, но сегодня он с трудом перевалил за 43 тысячи долларов, не позволяя Эфиру и другим криптовалютам дорожать. Можно смело заявить, что такое положение не только замедляет развитие рынка криптовалют, но и внушает майнерам сомнения. Мало ли, вдруг криптозима, о которой так много вокруг говорят, уже наступила. Это значит, что фермеры покупают минимум видеокарт, поэтому у магазинов нет другого выхода, кроме как снижать цену на игровые модели.

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Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее выгодных предложений, ну а начнём с GeForce GTX 1050 Ti. Это настоящий суперхит конца 2021 и начала 2022 года. Вполне возможно, что вскоре новая GeForce RTX 3050 позволит снизить цены ещё больше, но пока дешевле чем за 28 000 рублей вы ничего более скоростного в магазинах не встретите. GeForce GTX 1050 Ti с лёгкостью откроет вам дверь в мир современных игр, не требуя гигантских переплат и не вынуждая брать кредит на два года вперёд.

Неясно, почему российские геймеры предпочитают GeForce GTX 1050 Ti, ведь всего на 3 тысячи дороже есть GeForce GTX 1650. Тут вам и чистый прирост производительности на 25%, и более новый графический чип. Кроме того, купив данную модель, вы сможете запускать игры не на низких настройках в разрешении 1080р, а позволить себе графику среднего и даже высокого качества.

Мир так устроен, что почти всегда можно купить что-то более дорогое и мощное. GeForce GTX 1660 прекрасно символизирует данное утверждение. Ещё совсем недавно видеокарта производства Palit стоила 60 тысяч, а сегодня её можно купить за 48 тысяч. До рекомендованной стоимости далеко, но это определённо самая низкая цена за три месяца. Владелец GeForce GTX 1660 сможет не только запускать игры в 1080р, но и помечтать о переходе на 2К. Настройки графики придётся корректировать от игры к игре, но без компромиссов за такую цену не обойтись.

У вас есть на видеокарту 61 тысяча рублей? Берите Radeon RX 6600. Лучшее вложение этого января. Кто знает, сколько будет стоить Radeon RX 6500 ХТ и какую производительность получит. Пока AMD ничего более сбалансированного не предложила, остановимся на Radeon RX 6600. В последнее время подобные видеокарты разбирали майнеры, но сейчас эти ребята притихли, поэтому цена пошла вниз.

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Было бы неверным составить список видеокарт только для геймеров. Если нас читают майнеры, то вот вам идеальный кандидат в вашу ферму: GeForce RTX 2060 SUPER. Только вдумайтесь: 44.5 MH/s – именно таков хешрейт данного графического чипа, а стоит всё это 87 тысяч рублей. Все ближайшие конкуренты находятся в совершенно другой ценовой категории и стоят от 100 000 рублей и выше. Надо брать!