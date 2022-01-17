Криптовалюты ведут себя вяло. Кажется, что быки поддались гнетущим настроениям всего рынка и впали в спячку, ведь сформировавшийся медвежий тренд главенствует уже почти месяц. Возможно, уже завтра Биткоин пойдёт вверх, но сегодня он с трудом перевалил за 43 тысячи долларов, не позволяя Эфиру и другим криптовалютам дорожать. Можно смело заявить, что такое положение не только замедляет развитие рынка криптовалют, но и внушает майнерам сомнения. Мало ли, вдруг криптозима, о которой так много вокруг говорят, уже наступила. Это значит, что фермеры покупают минимум видеокарт, поэтому у магазинов нет другого выхода, кроме как снижать цену на игровые модели.
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Сегодня мы рассмотрим несколько наиболее выгодных предложений, ну а начнём с GeForce GTX 1050 Ti. Это настоящий суперхит конца 2021 и начала 2022 года. Вполне возможно, что вскоре новая GeForce RTX 3050 позволит снизить цены ещё больше, но пока дешевле чем за 28 000 рублей вы ничего более скоростного в магазинах не встретите. GeForce GTX 1050 Ti с лёгкостью откроет вам дверь в мир современных игр, не требуя гигантских переплат и не вынуждая брать кредит на два года вперёд.
Неясно, почему российские геймеры предпочитают GeForce GTX 1050 Ti, ведь всего на 3 тысячи дороже есть GeForce GTX 1650. Тут вам и чистый прирост производительности на 25%, и более новый графический чип. Кроме того, купив данную модель, вы сможете запускать игры не на низких настройках в разрешении 1080р, а позволить себе графику среднего и даже высокого качества.
Мир так устроен, что почти всегда можно купить что-то более дорогое и мощное. GeForce GTX 1660 прекрасно символизирует данное утверждение. Ещё совсем недавно видеокарта производства Palit стоила 60 тысяч, а сегодня её можно купить за 48 тысяч. До рекомендованной стоимости далеко, но это определённо самая низкая цена за три месяца. Владелец GeForce GTX 1660 сможет не только запускать игры в 1080р, но и помечтать о переходе на 2К. Настройки графики придётся корректировать от игры к игре, но без компромиссов за такую цену не обойтись.
У вас есть на видеокарту 61 тысяча рублей? Берите Radeon RX 6600. Лучшее вложение этого января. Кто знает, сколько будет стоить Radeon RX 6500 ХТ и какую производительность получит. Пока AMD ничего более сбалансированного не предложила, остановимся на Radeon RX 6600. В последнее время подобные видеокарты разбирали майнеры, но сейчас эти ребята притихли, поэтому цена пошла вниз.
Было бы неверным составить список видеокарт только для геймеров. Если нас читают майнеры, то вот вам идеальный кандидат в вашу ферму: GeForce RTX 2060 SUPER. Только вдумайтесь: 44.5 MH/s – именно таков хешрейт данного графического чипа, а стоит всё это 87 тысяч рублей. Все ближайшие конкуренты находятся в совершенно другой ценовой категории и стоят от 100 000 рублей и выше. Надо брать!