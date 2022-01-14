Идея простая, а реализация ещё проще и доступна любому, у кого есть отвёртка и немного времени

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются покупатели процессоров Intel 12-го поколения, заключается в специфическом размере самого процессора. Всё дело в том, что обычно чип представляет собой почти идеальный квадрат, и только на Alder Lake он прямоугольной формы. Всё это уже вызвало массу проблем у владельцев продвинутых систем охлаждения предыдущих поколений. Некоторые производители выпустили специальные переходники, но во многих случаях между башмаком кулера и самим процессором остаётся небольшая масса термопасты. В результате достаточного контакта между поверхностями нет, что повышает температуру и снижает разгонные возможности камня.

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Об этой проблеме часто пишут, но все решения построены на покупке более качественных и дорогих материнских плат или точечном подборе кулера. Возможно, для энтузиастов это и не представляет проблемы, но многие пользователи не привыкли к таким сложностям и не хотят тратить сотни долларов на получение функционала, за который они уже заплатили. Что же, выход есть. Несколько дней назад специалисты Igor's Lab предложили простой, но эффективный метод, позволяющий снизить температуру процессора Core i9 12900K на 5 градусов потратив на это пять минут времени и всего 5 евро. Не верите? Тогда читайте оригинальный материал по ссылке, а мы коротко опишем методику.

Итак, конструкция сокета LGA1700 имеет свои особенности. В результате прямоугольной формы происходит небольшая U-образная деформация процессора, что приводит к плохому контакту кулера. Как оказалось, есть простое решение, позволяющее снизить кривизну до минимальных значений. Для этого нужно открутить механизм сокета, оставив процессор внутри. После этого, прежде чем вкручивать идущие в комплекте болты, нужно установить 4 шайбы, позволяющие избавиться от кривизны сокета. Авторы тестирования дали несколько рекомендаций относительно необходимой толщины шайб. Но в данном случае эта информация может быть актуальной исключительно для конкретной материнской платы. Именно поэтому придётся самостоятельно определить наиболее подходящую для вас форму и размер удерживающей шайбы.

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После возвращения механизма на место были проведены масштабные тесты. Увидеть результат работы шайб можно на изображении выше. Получается, что четыре широких шайбы увеличили стабильность материнской платы под сокетом, а температура процессора Core i9 12900K упала на 5 градусов. Эксперты уверены, что всё проделанное выше доступно большинству пользователей. Это значит, что можно обойтись малой кровью, сохранив стабильность системы, повысив её эффективность, а главное: потратив на это сущие копейки. Стоит учитывать, что авторы покупали довольно дорогие шайбы, тогда как на ближайшем рынке их можно взять на 1 евро штук 100.