Результаты небольшого опроса на странице Виталика Бутерина

Что лучше: Биткоин или Эфир? Кого-то этот вопрос может поставить в тупик, тогда как у других он не вызывает особой сложности. Часто всё зависит от личных предпочтений, сформированных под действием обстоятельств. К примеру, человек, которого вы считаете экспертом в своей области, рекомендует остановиться на Биткоине, хотя все вокруг твердят о том, что будущее за Эфиром. Вообще популярность не так важна, ведь крупные аналитики обращают внимание на стабильность, способность к росту и многие другие факторы.

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К примеру, за прошедшие два года Биткоин подорожал в 6 раз: с 7000 долларов до 42 тысяч. Это очень немало, учитывая резкие скачки, когда цифровое золото торговалось выше 60 000 долларов. Что до Эфира, то у нас настоящий рекорд. 2 января 2020 года данная криптовалюта стоила 127 долларов, а сегодня её можно продать за 3270 долларов. Получается, что 4000 долларов прямых инвестиций в Эфир ровно два года назад сегодня можно было бы превратить в 100 000 долларов. И снова напомним, что данная криптовалюта стоила намного дороже, но и 25-кратного роста достаточно для понимания общей картины.

Множество экспертов считают Эфир не только преемником Биткоина, но и единственной криптовалютой, способной занять трон цифрового золота в обозримом будущем. Мы не будем приводить аргументы в пользу данного утверждения, ведь сегодня не об этом. Стоит учитывать, что даже сам Виталик Бутерин признаёт главные проблемы, препятствующие Эфиру стать боле ценным активом. В первую очередь – это высокие комиссии, из-за которых использовать криптовалюту в быту невозможно. Куда больше проблем доставляют майнеры, постоянно требующие большего. Не менее тревожит масштабируемость, не позволяющая увеличить пропускную способность сети.

Всё это будет решаться в ближайшие годы, но никто не может предсказать результат. В связи с этим Виталик Бутерин обратился к сообществу с вопросом: какая криптовалюта станет самой главной в 2035 году. Возможность выбрать Эфир отсутствует. Как оказалось, более 400 000 пользователей или 48% всех респондентов выбрали Биткоин. Второе место осталось за Cardano (ADA) с показателем 30%. Многие эксперты давно называют эту криптовалюту убийцей Эфира, ну а результат только доказывает популярность монеты. На третьем месте Solana (SOL), которая также претендует на роль лидера в головах 15% участников опроса. Что до доллара США, то только 7% читателей и подписчиков Виталика Бутерина верят в его будущее. Ниже аналогичный опрос с другими участниками. Здесь мы выбрали китайский цифровой юань, попав в абсолютное меньшинство.

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А как считаете вы: может главной криптовалютой станет Эфир, а может к этому времени криптовалюты и вовсе исчезнут?