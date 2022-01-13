Какие производители производят больше бракованных комплектующих? Давайте разбираться

Все мы рано или поздно встречаемся с бракованной электроникой. К примеру, автор данного материала купил летом кухонный бойлер на 15 литров, к которому прилагается гарантия на 6 лет, но спустя месяц он потёк. Увы, но от поломок не застрахован никто, поэтому все производители рекомендуют проверять технику и электронику перед покупкой. Стоит учитывать, что многие компании вообще не публикуют информацию о проценте брака, в то время как некоторые делают вид, что у них вообще не бывает проблем.

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Несколько дней назад крупный американский ОЕМ-сборщик персональных компьютеров Puget Systems подвёл итоги года, а также рассказал, какие комплектующие он считает наиболее надёжными за период с 2019 по декабрь 2021. К сожалению, мы не можем получать данные по выборке, поэтому советуем относиться к результатам данного исследования с долей скепсиса. И всё же, поскольку более точных данных нет, давайте изучим, кто же выпускает некачественную продукцию.

Гарантом надёжности стала серия процессоров Xeon Scalable второго поколения, процент отбраковки в которой составил 0.33%. Это один из лучших показателей, свидетельствующих о зрелости производственных мощностей и продвинутых технологиях Intel. Существенно отстают процессоры Ryzen 5000-й серии. По данным Puget Systems, продукция AMD имеет разочаровывающие 2% брака. Мало того, ещё 0.77% нашли незначительные проблемы, которые не вошли в основную статистику. Но главный антирекорд принадлежит линейке Intel Core 11-го поколения. Здесь процент брака доходил до 5.28%, к которому следует прибавить ещё и 1.32% во время выполнения рабочих задач. Если сравнивать с показателями десятого поколения (0,19%), то можно говорить о настоящей катастрофе. Эксперты полагают, что дело в слишком высоких тактовых частотах, что негативно сказалось на температурном режиме процессоров.

Как оказалось, Puget Systems наотрез оказывается работать с продукцией AMD, поэтому статистики по этой компании нет. А вот с NVIDIA всё в полном порядке. Сообщается, что видеокарты GeForce RTX 3000-й серии имеют минимальный процент брака, но самые надёжные карты выпускает сама NVIDIA. Речь об эталонных версиях, которые имеют максимально сбалансированное охлаждение и включают наиболее дорогие и качественные компоненты. Процент отказов по уже проданным картам составил 0.26% и ещё 0.41% видеокарт были отбракованы ещё до установки их в системные блоки. А вот серия Quadro RTX продемонстрировала ужасающие 6.8% брака. Оказывается, всё дело в дефектном порте VirtualLink (USB-C), который сильно подпортил статистику данной серии.

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Назван также процент брака традиционных жёстких дисков и твердотельных накопителей. Первые приходят в поломанном состоянии с вероятностью 0.73% если речь шла о корпоративных HDD и 0.52%, в случае пользовательских дисков. Что до SSD, то здесь пальму первенства удерживают накопители производства Samsung. К примеру, серия 870 EVO/QVO вообще обошлась без брака, а 860 Pro получила всего 0.1% негативных отзывов. Примечательно, что одни из самых надёжных – это SSD формата М.2. Так, серия 980 Pro ломалась всего в 0.09% случаях, а вот Seagate Firecuda 520 M.2 получил чуть больше поломок – 0.65%.