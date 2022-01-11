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Xiaomi Mi Note 11 может стать первым смартфоном с 200 Мп камерой
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Мы бы не стали называть Xiaomi чрезвычайно инновационной компанией, но отказать китайцам в способности удивлять, было бы неверно. Возможно, некоторые интересные находки Xiaomi выпускает на рынок и не первой, но именно эта компания делает их не только массовыми, но и популярными, превращая в самый настоящий тренд. Никто не сказал, что все идеи находят продолжение в следующих сериях, ведь конечный пользователь не всегда остаётся доволен изменениями, а отдельные инновации откровенно неудобны и криво реализованы.

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К примеру, сканер отпечатков пальцев под дисплеем уже стал нормой, а вот селфи-камера под экраном пока не способна закрепиться на рынке. Виной всему проблемы с прозрачностью дисплея, но это уже детали. Полная катастрофа ждала попытки создания смартфонов в новом форм-факторе. К примеру, слайдер Mi Mix 3 оставила едва заметный след, а выезжающая камера в Mi 9Т хоть и казалась привлекательной, на практике была неудобна и даже бесполезна. Вершиной инженерной мысли стал Mi Mix Alpha, вот только аппарат так и не дошёл до конечного пользователя несмотря на то, что многие готовы были платить за него 3 тысячи долларов и больше.

Всё это не значит, что Xiaomi будет останавливаться, идя проторённым путём. Наоборот, китайские инженеры стремятся первыми запрыгнуть в поезд, предлагая самые мощные процессоры, лучшие дисплеи и, конечно же, самую продвинутую камеру. Часто всё это ограничено сырыми цифрами в виртуальном тесте или малопонятными мегапикселями, но маркетинговый отдел отлично знает своё дело. Именно поэтому уже вскоре в продажу поступит первый смартфон с 200 Мп основной камерой Xiaomi Mi Note 11.

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Напомним, ранее ходили слухи, согласно которым первым телефоном с 200 Мп камерой должен был стать Mi 12, но в какой-то момент выбор пал на новый 50-Мп сенсор IMX766. Вполне возможно, что и на этот раз утечка себя не оправдает, а вместо продвинутой 200 Мп камеры мы получим уже зарекомендовавший себя 108 Мп модуль. Инсайдеры отмечают, что сегодня на рынке есть две компании, которые готовы предложить массовый выпуск 200 Мп камер. Это Samsung и Omnivison. А вообще с уверенностью можно сказать только то, что в 2022 году появятся смартфоны с 200 Мп камерой, а вот кто первым решится на эксперимент, пока неясно. А вы бы купили Mi Note 11 Pro только из-за 200 Мп объектива?

#смартфоны #xiaomi
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