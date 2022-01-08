Одна из самых продвинутых графических модификаций TES IV: Oblivion от авторов канала Digital Dreams

The Elder Scrolls IV: Oblivion вышла в далёком 2006 году и считается многими фанатами лучшей в серии. Скорее всего, наши читатели захотят поспорить с этим фактом, но в данном случае это уже детали, ведь все мы имеем предпочтения и интересы. И всё же, за прошедшие годы графика в играх изменилась, видеокарты стали в десятки раз мощнее, а графические чипы способны обрабатывать просто невероятное количество текстур в секунду. Поскольку многие фанаты всё ещё продолжают играть в старую игру, находятся энтузиасты, которые пытаются улучшить визуальный ряд, сделав её хоть немного современнее.

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Перед нами продвинутая модификация Oblivion, которая состоит из более 200 графических улучшений. Хотим вас предупредить, чтобы вы не ожидали от игры 15-летней давности чудесного преображения. Визуальный ряд действительно стал приятнее. Текстуры претерпели значительных изменений, а за реалистичные отражения и тени отвечает встроенная трассировка лучей. Особенно заметен эффект ночью, когда свет от факелов и других горящих предметов выглядит естественно и реалистично. Серьёзным изменениям подверглась и НПС. Лицевая мимика далека от идеала, но это уже не квадратные и прямоугольные персонажи, которая кажутся гостями из далёких 90-х годов.

Игра была запущена в разрешении 8К, что только усиливает эффект от проделанной энтузиастами работы. Посмотреть всё это можно в ролике ниже, а также скачать по ссылке на канале Digital Dreams. В качестве видеокарты использовалась сверхмощная GeForce RTX 3090, но в данном случае это явный перебор. Поскольку наши читатели вряд ли владеют монитором с разрешением 8К, то даже в 4К GeForce RTX 2060 окажется достаточно.

Отметим, что читатели высоко оценили улучшения, сообщая о том, что планируют скачать модификацию и снова ворваться в огромный мир Oblivion. В целом отзывы положительные, хотя многие пеняют на мыльную траву и листву, которая на небольшом расстоянии сливается. Нужно понимать, что это вопросы не к модификации, а скорее к самому движку и к игре, которая экономит ресурсы. Возможно, в будущем появится более продвинутые способы превращения Oblivion в самый настоящий Next Gen, но пока мы можем только мечтать об этом. В связи с этим большие надежды возлагаются на нейросети, но пока возможности искусственного интеллекта ещё не доросли до таких свершений.

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