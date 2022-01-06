Какую бюджетную видеокарту купить, если у вас ограничен бюджет? Давайте разбираться

Самыми популярными видеокартами 2021 года среди российских геймеров стали не новомодные GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ, а старые медленные GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650. NVIDIA так и не смогла справиться с дефицитом графических чипов, а AMD и не пыталась сделать хоть что-то. Лиза Су изо всех сил увеличивает среднюю маржу, а инженеры красной команды в спокойной обстановке создают отличные решения, которые так и не доходят до геймеров. Словом, довольны все, кроме тех, ради кого всё это и затевалось.

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Если вы собрались купить GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1650, то сразу же убедились в том, что между ними есть немалая разница в цене. Так, первая продаётся за 25 тысяч рублей, в то время как за вторую просят немалые 33 500 и дороже. И вот здесь и возникает главный вопрос, ведь многие не понимают, есть ли вообще между картами различия в производительности. Сегодня мы поставим точку в этом вопросе, а выбор той или другой модели останется за вами. Ну а помогут нам в этом ребята с канала Testing Games, которые уже провели все тесты и готовы с нами поделиться результатами.

GeForce GTX 1050 Ti была и останется хитом продаж до тех пор, пока магазины не начнут снижать цены на более скоростные модели. Когда это случится, неясно, а значит выбор у бюджетных геймеров невелик. И всё же, GeForce GTX 1050 Ti находится на самом дне, предлагая в среднем 38 кадров в секунду по всем играм. Это достаточно для компромиса, но явно мало для комфортной игры. В данном случае за GeForce GTX 1050 Ti говорит только экономия, ведь за 25 тысяч рублей вы не купите ничего быстрее с 4 Гб видеопамяти.

GeForce GTX 1650 куда интереснее. И пусть разница в количестве кадров в секунду оказалась не такая большая, как хотелось бы (38 vs 55 = 30%), но даже этого хватит, чтобы вместо низких настроек графики поставить средние. Это улучшит восприятие контента. Игровой мир станет визуально более привлекательным, а количество кадров в секунду выше. Как обычно, мы вообще не рекомендуем сегодня покупать видеокарты. Но если вы планируете побаловать себя относительно недорогой игровой карточкой, то лучше остановиться на GeForce GTX 1650. А вообще особенно заметны различия между графическими чипами в сложных играх.

Например, в Cyberpunk 2077 GeForce GTX 1050 Ti не способна вытянуть даже 30 fps, в то время как GeForce GTX 1650 обеспечивает стабильные 40 и выше кадров в секунду. Точно такая же ситуация и в Microsoft Flight Simulator, а в Horizon Zero Dawn и многих других тайтлах более новая модель уходит за 50 кадров в секунду, что обеспечивает более плавную картинку наряду с более высокими настройками графики.

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