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Выбираем оптимальную недорогую видеокарту января 2022 г – GeForce 1050 Ti vs GeForce 1650 в тесте TG
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Самыми популярными видеокартами 2021 года среди российских геймеров стали не новомодные GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ, а старые медленные GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650. NVIDIA так и не смогла справиться с дефицитом графических чипов, а AMD и не пыталась сделать хоть что-то. Лиза Су изо всех сил увеличивает среднюю маржу, а инженеры красной команды в спокойной обстановке создают отличные решения, которые так и не доходят до геймеров. Словом, довольны все, кроме тех, ради кого всё это и затевалось.

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Если вы собрались купить GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1650, то сразу же убедились в том, что между ними есть немалая разница в цене. Так, первая продаётся за 25 тысяч рублей, в то время как за вторую просят немалые 33 500 и дороже. И вот здесь и возникает главный вопрос, ведь многие не понимают, есть ли вообще между картами различия в производительности. Сегодня мы поставим точку в этом вопросе, а выбор той или другой модели останется за вами. Ну а помогут нам в этом ребята с канала Testing Games, которые уже провели все тесты и готовы с нами поделиться результатами.

GeForce GTX 1050 Ti была и останется хитом продаж до тех пор, пока магазины не начнут снижать цены на более скоростные модели. Когда это случится, неясно, а значит выбор у бюджетных геймеров невелик. И всё же, GeForce GTX 1050 Ti находится на самом дне, предлагая в среднем 38 кадров в секунду по всем играм. Это достаточно для компромиса, но явно мало для комфортной игры. В данном случае за GeForce GTX 1050 Ti говорит только экономия, ведь за 25 тысяч рублей вы не купите ничего быстрее с 4 Гб видеопамяти.

GeForce GTX 1650 куда интереснее. И пусть разница в количестве кадров в секунду оказалась не такая большая, как хотелось бы (38 vs 55 = 30%), но даже этого хватит, чтобы вместо низких настроек графики поставить средние. Это улучшит восприятие контента. Игровой мир станет визуально более привлекательным, а количество кадров в секунду выше. Как обычно, мы вообще не рекомендуем сегодня покупать видеокарты. Но если вы планируете побаловать себя относительно недорогой игровой карточкой, то лучше остановиться на GeForce GTX 1650. А вообще особенно заметны различия между графическими чипами в сложных играх.

Например, в Cyberpunk 2077 GeForce GTX 1050 Ti не способна вытянуть даже 30 fps, в то время как GeForce GTX 1650 обеспечивает стабильные 40 и выше кадров в секунду. Точно такая же ситуация и в Microsoft Flight Simulator, а в Horizon Zero Dawn и многих других тайтлах более новая модель уходит за 50 кадров в секунду, что обеспечивает более плавную картинку наряду с более высокими настройками графики.

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#видеокарты #geforce gtx 1050 ti #geforce gtx 1650 #тесты
3
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Zlodey Zlodeevich
19:19
Вас, русские, хрен поймешь. То украинцы - братский народ, то - свинота из мазанки. Какие-то вы сверхманевренные.
За автопилот Volvo придётся платить ежемесячно, компания надеется получать существенную выручку от ПО
Evgeniy Som
19:18
Да кому этот хлам нужен да и твои мечты что амд что то снизит. Выйдут материнки B660 по таким же ценам как у амд и никто брать сейчас амд не будет. Как я и писал до этого, фанаты реально дурачки безмо...
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Arimand
19:17
Интересно получается. По сути, новый i3 приблизительно равен по многоядерной производительности i5-9400 или даже 9600k. А по одноядерной - на уровне 5600X. Вопрос в том, а зачем владельцам видеокарт ...
Бюджетный Core i3-12100F стал самым быстрым 4-ядерным CPU, установив несколько рекордов в стоке
ev_rus
19:17
Точно )
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Тимофей Лоленко
19:15
Херня у нас круче, у нас в УАЗ буханку поставили лампочку в кузове.
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
ev_rus
19:15
Если просто играешь в какую нибудь Диабло3, сингл, может быть и 50 фпс, будет играбельно. Не надо путать. Может тебе и пинг 90 нормально, а кому то для результатов нужен пинг при стабильной без потерь...
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
ev_rus
19:12
Так тени и освещение (причем глобальное затенение) уже работает давно прекрасно в играх. Персонажи, мимика, офигенная, детализация. Момент лишь остается в текстурах.
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Вова Огонь
19:12
Ты хотел бы умереть от голода?
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nonses84
19:10
Ой сука, как же опять системы позасырают разной хернёй 🤦
Google работает над совершенствованием интеграции Windows и Android
Илья Иванов
19:09
Любой вменяемый человек понимает, что прогнозы ничего не стоят) в отличие от их просмотров, за них есть монетизация
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