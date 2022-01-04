Спустя 3 дня ферма вновь работает, хотя не обошлось без жертв

Новогодние праздники подходят к концу. В некоторых странах люди уже давно заступили на свои рабочие места, тогда как в России народ будет отдыхать до 10 января. Впереди Рождество, а значит вскоре на главных улицах города снова будет весело. Но тема нашего материала касается праздника только косвенно, ведь сегодня мы снова поговорим о майнерах.

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Здесь важно понимать, что особенность размещения фермы дома отличается от профессиональной установки. Если вы зажиточный майнер, способный оплатить услуги наёмных работников, то в новогоднюю ночь можно забыть о проблемах, доверив обслуживание специалисту. Вот только большинство фермеров копают у себя дома. Поскольку народ у нас любит праздновать наступление Нового года несколько дней, то владельцы ферм часто сталкиваются с сюрпризами, возвращаясь в реальную жизнь.

Именно о таком случае рассказал блогер CryptoLeo. По его словам, фермы отключились и три дня не работали. Неясно, может видеокарты тоже решили отпраздновать наступление 2022 года, но результат крайне печальный. Как позднее выяснилось, виновницей происшествия оказалась Radeon RX 5700 ХТ. Майнер разобрал видеокарту, заменил термопасту, но не получил никакого эффекта. Проблема оказалась такой серьёзной, что Radeon RX 5700 ХТ не только отключалась сама, но и выбивала все три фермы, подключённые к общей сети.

Кроме очевидных проблем с данной картой, блогер реанимировал ещё несколько видеокарт. На этот раз проблема заключалась в кулерах, которые пришлось заменить. По словам CryptoLeo, это стандартная процедура, поэтому у него под рукой всегда есть запасные вентиляторы и другие запасные части. Неясно, почему фермы решили преподнести своему владельцу такой неприятный сюрприз, но на момент публикации видео, блогер справился с неполадками, а после запустил майнинг на полную мощность.

К слову, на дворе зима, поэтому поломки кулеров случаются реже, чем летом. А вообще наших читателей может удивить способ выявления неполадок, которым пользуется майнер. Этот так называемый органолептический метод, когда CryptoLeo выявляет нерабочую модель по отсутствию нагрева. Очевидно, что метод эффективный, но выглядит жутко примитивно. В большинстве случаев фермеры используют специализированное ПО, которое способно находить нерабочие карты. Что до их нахождения в системе, то майнер просто обязан знать каждую видеокарту на ощупь в полной темноте!

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