Выбираем наиболее выгодные видеокарты для геймеров и майнеров

Все новогодние подарки куплены и подарены, но это не значит, что геймеры будут ждать следующего праздника, чтобы порадовать себя игровыми видеокартами. Точно такая же ситуация и у майнеров. Несмотря на то, что доходы у фермеров постоянно снижаются, многие из них всё ещё верят в светлое будущее. Сегодня мы не будем разбираться в причинах, ведь нас волнуют исключительно наиболее выгодные видеокарты как для геймеров, так и для майнеров, которые можно купить в магазине.

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Начнём с самой выгодной видеокарты для создания фермы – GeForce RTX 2060 SUPER. Хешрейт от 44.5 MH/s, а цена от 86 000 рублей – это заявка на самый оптимальный графический чип на рынке для майнинга Эфира. Криптовалюты дешевеют, поэтому есть риск не окупить вложения, но ничего выгоднее пока не придумали.

GeForce RTX 3060 потенциально копает гораздо больше, но все находящиеся в продаже карты имеют блокировку хешрейта, поэтому вместо 47 MH/s вы получите не выше 35 MH/s. Стоит такое счастье почти 80 тысяч, поэтому назвать карту оптимальной для геймеров не поворачивается язык. При этом, на вторичке можно найти первую серию GeForce RTX 3060 – вот она как раз идеальная для майнеров.

Radeon RX 6600 XT – настоящая мечта разумного геймера. Подумайте: быстрее GeForce RTX 3060, но стоит на 7000 рублей дешевле. В хешрейте не хватает звёзд, а значит майнеры не стремятся её раскупать. Словом, если у вас есть 73 тысячи – бегите скорее в магазин.

GeForce GTX 1660 Ti – стоит 61 тысячу, но имеет хешрейт 29 MH/s. Пользуется огромной популярностью у майнеров. Многие фермеры полагают, что такие видеокарты будет проще сдавать геймерам в случае наступления криптозимы. Вполне возможно, что они правы.

Radeon RX 6600 – неплохой вариант для геймеров, у которых есть не больше 63 тысяч. Уступает старшей версии, но вполне неплохо показывает себя в играх. Имеет низкое энергопотребление, из-за чего многие майнеры также считают карту выгодной. Спорить мы с ними не будем.

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На сладкое оптимальная видеокарты для бюджетных геймеров. GeForce GTX 1650 не способна тягаться по скорости ни с одной указанной выше моделью, но её преимущество в цене, ведь за 30 000 рублей вы получаете возможность играть во все игры. Без компромиссов не обошлось, ведь в данном случае вам придётся поступиться качеством картинки. Для кого-то это слишком высокая плата, в то время как другие предпочитают экономию двукратной переплате. Здесь выбирайте сами, какой подход вам ближе.