Полёта ракет приостановлены, а сам Макс Поляков не даёт интервью

Украинского предпринимателя Макса Полякова часто сравнивают с Илоном Маском. Последний богаче и влиятельнее, а результаты его идей не только доставляют в космос спутники, но и свободно разъезжают по дорогам общественного пользования. И всё же, в 2017 Макс Поляков фактически спас перспективную американскую компанию Firefly, инвестировав в неё десятки миллионов долларов. За последние годы он привлёк огромные инвестиции и к началу 2021 обрёл статус единорога (так называют компании, стоимостью более 1 миллиарда долларов). Осенью новая ракета осуществила свой первый полёт, который завершился взрывом. И всё же, эксперты настроены оптимистично, ведь в целом показатели у детища Полякова весьма внушительные, а сам украинский Илон Маск обещал в 2022 году начать коммерческие запуски. Судя по всему, ему это не удастся сделать. По крайней мере в статусе владельца компании.

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Осенью Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) дал понять Полякову, что для осуществления своей деятельности на территории США и получения государственных контрактов он должен продать 50% своей доли в Firefly. Осознавая бесперспективность сопротивления украинский предприниматель выполнил требования американского регулятора, которое обязало его продать долю американскому гражданину. Тогда Поляков пытался заверить CFIUS, что на него можно положиться, ведь его действия не несут потенциального вреда для национальной безопасности США.

Регулятор изучил данные, предоставленные Поляковым, и решил, что несут. Якобы, секретные технологии компании Firefly могут попасть не в те руки. Правительство США опасается, что их могут получить заинтересованные лица из Украины и даже России. На данный момент все испытания и запуски ракет приостановлены на неопределённый срок. Сам Поляков предпочитает не комментировать текущий конфликт интересов, но выбора у него явно не так уж много. Американские журналисты слегка удивлены происходящим, ведь они считают Украину союзником США, но стараются быть сдержанными.

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Ранее Макс Поляков неоднократно заявлял, что планирует превратить Firefly в одну из самых крупных компаний, работающих в аэрокосмической сфере. Он хотел освоить запуск спутников, выпуская одни из лучших ракетных двигателей в своём классе. Поляков также хотел привлечь к разработке талантливых учёных их Украины, имеющих опыт работы с подобной техникой, а после построить корабль для полёта на Луну. Похоже, его планам не суждено сбыться. Сегодня США нагло отбирают у Полякова компанию. Реальных причин для этого нет никаких, но уже сегодня ясно, что вскоре украинский Илон Маск лишится своего статуса и вынужден будет покинуть Силиконовую долину, где он недавно обосновался вместе со своей семьёй. И вообще, нужно радоваться, что США требуют компанию продать, а не отбирают её без суда и следствия.