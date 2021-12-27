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Можно ли сэкономить 25 000р в 2021 году на покупке видеокарты – iGPU Ryzen 7 5700G в тесте Benchmark
Что если вместо относительно бюджетной GeForce GTX 1050 Ti взять интегрированную графику на процессоре Ryzen 7 5700G? Давайте разбираться
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2021 год подходит к концу, а значит уже можно констатировать, что он прошёл под флагом майнинга. К середине 2022 года ожидаются изменения в способе добыче Эфира, но никто точно не знает, когда это случится. Мало того, мы даже не знаем планов Виталика Бутерина. Вполне возможно, что какое-то время (месяцы или даже годы) фермеры смогут добывать Эфир стандартным способом. Всё это говорит только об одном: ждать резких изменений в ценах на видеокарты не приходится.

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Если подумать, то есть несколько вариантов, позволяющих сегодня геймерам получить доступ к современным играм. Первый – самый очевидный и предполагает обращение на вторичный рынок. Увы, но засилье майнеров предполагает, что вы скорее купите подгорелый графический чип, чем игровую модель. Некоторые геймеры рискуют, но точной статистики пострадавших от подобных действий майнеров нет и не может быть. Есть и другой вариант, предполагающий взваливание на свои плечи кредита, что также не подходит среднестатистическому гражданину, а вот бюджетные видеокарты – это очень даже неплохое решение. Наиболее интересна GeForce GTX 1050 Ti. Данная модель стоит всего 25 000 рублей и позволяет запускать все игры на средних и минимальных настройках в разрешении 1080р. Мы бы не стали рекомендоваться её как долгосрочное вложение, но пересидеть на ней год кризиса вам удастся.

И тут возникает вопрос: «А можно ли сэкономить ещё больше?». Можно, ведь есть процессор Ryzen 7 5700G. Представьте себе, что вы покупаете систему, один только процессор в которой затянет на 25 000 рублей и столько же видеокарта. Что если взять Ryzen 7 5700G, в котором есть интегрированный графический чип? Ниже находится таблица, в которой можно увидеть сравнение iGPU Radeon Graphics 7 и дискретной видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Тесты проведены командой Benchmark.

Разница между встроенной видеокартой и недорогой GeForce GTX 1050 Ti огромна. В некоторых случаях она доходит до 60%. Может показаться, что перед нами настоящий провал, но на самом деле это не так, ведь процессор Ryzen 7 5700G позволяет нам играть во все игры в 1080р. Да, настройки графики придётся снижать, а количество кадров в секунду в новых играх немного удручает, но в данном случае вы экономите 25 000 рублей, не переплачивая магазину за сильно подорожавшую видеокарту.

Также такой способ экономии можно рекомендовать тем, кто предпочитает онлайн-игры или многопользовательские шутеры. Там количество fps окажется стабильным даже на Ryzen 7 5700G, а сэкономленные 25 тысяч можно потратить на что-то более полезное. В конце концов, на дворе ведь Новый год, порадуйте близких и родных вниманием.

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#geforce gtx 1050 ti #видеокарта #тесты #ryzen 7 5700g
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