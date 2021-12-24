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Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
Доказательств нет, но многие факты говорят о том, что биржа заинтересована в перепадах курса криптовалют
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Одним из способов коррекции курса национальной валюты является активное участие Центробанка, который способен совершать интервенции как в долларах, так и любой другой фиатной валюте. К примеру, если необходимо поддержать рубль, то регулятор будет активно его покупать, что позволит курсу не рухнуть. В случае, если рынок относительно стабилен, регулятор может неспешно наращивать валютные резервы в евро и долларах. Подобные манипуляции важны для финансового сектора и проводятся с учётом интересов государства и основаны на долговременных прогнозах аналитиков. Любой неверный шаг грозит нестабильностью и ухудшением жизни миллионов жителей. Поскольку сегодня у нас немного иная тема материала, то может показаться что подобное вступление здесь не к месту, на самом деле далеко не всегда финансовые манипуляции крупных финансовых структур производится для обеспечения благополучия участников этой самой структуры.

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Binance является самой крупной криптовалютной биржей на планете, а приблизительная оценка компании в случае выхода на IPO составляет 300 миллиардов долларов. Кажется, что в нашем мире подобная структура не может существовать автономно, принимая те или иные решения без участия интереса государств, где она осуществляет хозяйственную деятельно. Есть мнение, что Binance активно сотрудничает с правительством США, что до остальных, то биржа никому не подотчётна, поскольку не имеет штаб-квартиры. Одновременно с этой проблемой Binance уже неоднократно обвинялась в манипулировании рынком. Логика здесь простая: Биткоин (любая другая криптовалюта) дорожает. Эксперты говорят о бычьем тренде, а десятки тысяч трейдеров ставят на повышение. В этот момент происходит резкое падение стоимости Биткоина, что приводит к масштабным ликвидациям в пользу биржи.

Иногда держатели теряют сотни миллионов долларов, но не редки случаи, когда инвесторы лишались миллиардов, которые уходили в пользу Binance. Сегодня стало известно, что Национальный союз защиты прав потребителей заявил о манипуляциях, проводимых биржей. Информация с требованием заблокировать деятельность Binance на территории РФ была отправлена в Банк России. Почитать больше на эту тему можно в данном материале.

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Вне всякого сомнения, у главы Binance Чанпэна Чжао есть возможность манипулирования криптовалютами. В распоряжении биржи миллиарды долларов на банковских счетах, такое же количество в стейблкоинах, Биткоинах и других криптовалютах. Нужно понимать, что пока предприимчивого китайца никто за руку не ловил, но это не значит, что так будет всегда. Сегодня нужно прилагать массу усилий, чтобы скрывать подобные действия. Эксперты полагают, что запретить Binance в России не только почти невозможно, но и нереалистично. Доказательств существования манипуляций нет, а законодательство и вовсе не определилось со статусом криптовалют. Вполне возможно, что давление на Binance начнёт осуществляться в ближайшие несколько лет, но пока Чанпэн Чжао будет продолжать свою деятельность, насколько бы сомнительной она ни была.

#криптовалюты #binance
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