Устройства, призванные защищать людей от несуществующей опасности 5G-сетей сами испускает опасное ионизирующее излучение

Скорее всего, когда десять тысяч лет назад древний человек придумал колесо, все вокруг возмутились, заявляя о том, что это проделки злых духов, а возить тяжёлые грузы на тачке – прямая дорога в царство демонов. Точно такая же история была с телевизорами и любыми другими изобретениями, которые ломали привычные устои, меняя жизнь большинства людей на планете. Появление столь революционных технологий не проходит бесследно, порождая десятки теорий заговоров и давая пищу для ума бабушкам у подъездов. К примеру, было время, когда известные люди из телевизора вещали об эффективности 25-го кадра, а после нам рассказывали о том, как игровые приставки портят телевизоры.

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Подобные истории можно продолжать долго, но суть останется неизменной: появление новой технологии всегда встречает на своём пути противников. Помните, как в 2020 году пошла массовая истерия, основанная на вреде технологии 5G для здоровья людей? Приводились абсурдные факты, поверить в которые могут только фанаты гомеопатии, но на самом деле многим бойцам за чистую планету факты вообще были не важны. Они слепо верили более умным товарищам, которые и вели их в бой за правое дело. Сколько пострадало 5G-антенн по всему миру, даже сложно представить, но в последнее время активные военные действия утихли, а недовольные стали пользоваться высокотехнологичными приспособлениями для защиты от опасного высокоскоростного интернета. Именно так, технологии против технологий, как бы странно это не звучало.

Вообще, с таким же успехом можно было одеть шапочку из фольги. Скорее всего, это было бы даже дешевле. Мало того, как показали последние исследования – безопаснее. По данным Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS), в свободной продаже находится по меньшей мере 10 продуктов, обладающих потенциальной опасностью для человека. Речь идёт об устройствах, защищающих от волн, испускаемых передатчиками 5G. Неясно, насколько они эффективны против 5G, а вот тот факт, что сами защитные приборы стали источниками ионизирующего излучения, настораживает. Учёные поясняют, что количество самого излучения невелико, но это не значит, что пользователь не может пострадать.

Речь идёт о браслетах, масках для сна и подвесках, которые человек должен носить круглосуточно. Представители ANVS пишут, что использование любого из подобных устройств на долговременной основе может носить накопительный эффект. Учёные потребовали изъять все указанные продукты из продажи, а также проинформировать уже купивших их людей о потенциальном вреде здоровью. Что же, это звучит смешно, но сети 5G оказались безопаснее защитного квантового кулона, который так гордо носят фанаты теории о плоской Земле.

В настоящее время все купившие подобные устройства в Нидерландах могут вернуть их, получив полную сумму в качестве компенсации. Почитать об энергетической броне и супербраслете с отрицательными ионами можно на официальном сайте ANVS.

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