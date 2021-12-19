Уже ни для кого не секрет, что в 2022 году в продажу поступит новая серия графических чипов NVIDIA – Ada Lovelace. Предполагается, что нас ожидает двухкратный рост производительности по сравнению с текущими решениями. Это значит, что GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, но это только слухи, тогда как в реальности всё может быть куда прозаичнее.
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А вообще 2022 год может стать настоящим прорывом на рынке графики, ведь гигантский прорыв планирует сделать и AMD. Сообщается, что красные планируют выпустить настоящего монстра – Radeon RX 7900 XT, который будет включать 15360 шейдерных процессоров на базе GPU Navi 31. Количество памяти заявлено на отметке 16 Гб, а Infinity Cache увеличится до 512 Мб. В утечке сказано, что архитектурные изменения и переход на 5-нм технологический процесс позволит AMD совершить прыжок в производительности, увеличив мощность до 2.5% или на 250%. Предполагается, что шина памяти останется 256-битной, так же, как и пропускная способность – 448 Гб/с, что соответствует Radeon RX 6900 ХТ.
А вообще всё чаще говорят о переходе AMD к чиплетам с двумя вычислительными матрицами и одним MCD. Это позволит даже сильно урезанному графическому чипу Radeon RX 7700 XT получить 10240 шейдерных блоков и производительность до 2 раз выше, чем у Radeon RX 6700 XT. Ожидается, что данная видеокарта будет оборудована 192-битной шиной и всего 192 Мб Infinity Cache. Отдельно отмечается, что скачка энергопотребления не случится, ведь всё указанное выше доступно при сохранении показателя TDP аналогичного с текущим поколением.
Есть ещё информация о менее производительных графических чипах, но она выглядит совсем неправдоподобно. Кроме того, до релиза слишком далеко, поэтому у AMD может не быть готового экземпляра в кремнии. Это значит, что видеокарты серии Radeon RX 7000 обгоняют своих предшественников только в теории. Как видите, вторая половина 2022 года будет насыщенной. Если верить заявлениям представителей NVIDIA, то к этому моменту полупроводниковый кризис начнёт отступать, что позволит увеличить количество выпускаемых видеокарт, а значит вся эта мощь попадёт не только майнерам, но и обычным геймерам. Есть все основания полагать, что добыча Эфира к этому моменту если не схлопнется, то будет приносить фермерам не такие высокие прибыли (хардфорк Бомба сложности), но мы предлагаем подождать до лета, чтобы убедиться в этом самостоятельно.