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Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Причина в необоснованной блокировке контента телеканала «RT auf Sendung»
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Интернет становится всё менее свободным местом. Мега корпорации пытаются подмять под себя всё больше, проникая во все сферы культурной, социальной и даже политической жизни. Крупные компании не только получают всю информацию о пользователях, но и продают её третьим сторонам. Здесь важно понимать, что под словосочетанием «вся информация» действительно имеется в виду весь пользовательский опыт в сети. Мало того, поскольку используются умные алгоритмы, ИИ может знать о нас гораздо больше, чем наши знакомые и друзья. Дело в том, что умная система способна систематизировать данные, подтягивая информацию из десятков и сотен источников.

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Всё это вызывает озабоченность у отдельных правозащитников, но мало волнует обычного пользователя. Но есть и такое, что беспокоит широкие массы людей. В первую очередь речь идёт о блокировке контента, когда корпорации берут на себя право указывать, что нам смотреть, читать и даже писать. Логично, что следующая стадия – запретить думать, хотя первые три уже способны формировать мнение сотен миллионов людей. Поскольку все крупные корпорации находятся под колпаком американского правительства (кроме китайских, но там ситуация аналогичная, только контроль осуществляет другая структура), то цензура происходит исходя из определённых маркеров, которые считаются демократическими и верными для всего остального мира. Многие аналитики ожидают, что в ближайшее десятилетие это приведёт к оттоку пользователей в национальные социальные сети и мессенджеры, но сегодня не об этом.

Суть в том, что YouTube активно блокирует новостные каналы российских СМИ. Совсем недавно произошла остановка вещания канала «RT auf Sendung». Поясним, российский телеканал RT имеет полное право на вещание на территории 33 европейских стран. А вот онлайн-трансляция на YouTube заблокирована без объяснения чётких причин. Канал обвиняют в нарушении неких правил, а трансляция была остановлена в первый же день вещания.

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Роскомнадзор потребовал снять ограничения и пояснить причины, на основании которых YouTube позволяет себе подобные выпады. Отдельно отмечается, что с 2020 года было зафиксировано 25 случаев ограничения работы российских СМИ на YouTube. Это противоречит не только российскому законодательству, но и принципам свободной конкуренции и отсутствия цензуры, о которых часто говорят представители «Корпорации добра». В Роскомнадзоре заявили, что готовы ввести ограничения работы хостинга на территории России, если канал «RT auf Sendung» не будет разблокирован, а ведомство не получит чётких и понятных объяснений происходящего. Кроме того, владельцам может грозить административная ответственность в виде штрафных санкций.

#youtube #роскомнадзор #блокировка
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