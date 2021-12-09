Масса новой информации от студии GSC Game World

Несмотря на кажущуюся простоту общения с пользователями через социальные сети и мессенджеры, некоторые студии предпочитают отдавать самые «жирные» материалы старым добрым журналам, публикующими информацию на правах эксклюзивности. На этот раз с журналистами PC Gamer поделились массой любопытных подробностей разработчики одного из самых ожидаемых проектов 2022 года. Полное интервью доступно читателям бумажной версии журнала, ну а мы только приоткроем небольшую дверь в мир S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Прежде всего представители студии GSC Game World рассказали о месте и времени: это всё та же старая добрая зона, которая сильно изменилась за прошедшие годы, ведь события будут развиваться в наши дни. Это значит, что вы встретите абсолютно новые гаджеты, созданные благодаря техническому прогрессу. В игру также вернутся некоторые монстры, запомнившиеся фанатам по предыдущим сериям – кровосос и бюрер. А вот из новичков пока показали только оленя-мутанта. Это существо способно создавать клонов, атакующих игрока. Первое время с ним придётся повозиться, но это далеко не весь перечень пантеона врагов.

Никуда не делась система контроля за жизненными показателями. Геймерам придётся отслеживать голод, уровень радиации, кровотечение, усталость и многое другое. К примеру, если забыть о своевременном принятии пищи – то могут ухудшиться показатели эффективности в бою. Если не спать несколько дней, то игроку станут мерещиться галлюцинации. Для их устранения придётся использовать энергетики, хотя проще всё же поспать.

Перед исследователями S.T.A.L.K.E.R. 2 откроется огромный открытый мир, где можно будет искать артефакты, делать вылазки на территорию врагов, спускаться в подземелья и продвигаться по сюжету. Всё это не регламентируется, а выбор будет делать только сам геймер. Что до артефактов, то их поиск станет ещё увлекательнее и опаснее, ведь появятся так называемые архианомалии, содержащие очень ценные артефакты. Прежде чем подойти к такому артефакту придётся как следует изучить уникальную механику данной аномалии и надеть прочную броню, ведь в некоторых случаях без дорогостоящего защитного костюма не обойтись.

Оружие можно будет улучить и модифицировать. В первом случае небольшой апгрейд разрешат делать в полевых условиях, а вот для получения более заметных результатов понадобиться визит к специалисту. Движок игры построен на Unreal Engine 5, что позволило значительно улучшить графическую составляющую. Кооперативное прохождение было решено убрать, а любители мультиплеера смогут побегать в специальном многопользовательском режиме, который будет доступен всем покупателям обычной версии S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Игрок сможет вступить как в старые фракции «Монолит» и «Свободу», так и в новую «Варта», представляющую собой эдакую полицию зоны. А вообще будет много отсылок к серии уже вышедших игр, поэтому фанаты должны остаться довольны, ведь ожидается разумный баланс между новинками и старой доброй ностальгией.