Оборудование конфисковано, но владельца пока не нашли

Сегодня принято считать, что распространение интернета и социальных сетей увеличило число мошенников, что превратило законопослушных граждан в любителей лёгкой наживы. Возможно, когда речь идёт о крупных колл-центрах, в которых работают десятки людей, то данное утверждение и является отчасти верным. Вот только большая часть из тех, кто ежедневно обманывает других пользователей в сети, занималась бы точно тем же в реальной жизни. Особенно данное явление стало распространённым в связи с появлением в нашей жизни криптовалют. Согласитесь, что карточки – это сложно. Нужно покупать у таких же мошенников кредитки, зарегистрированные на бомжей. Волноваться из-за того, что карту может заблокировать банк, а после бежать к банкомату, показывая на камеру своё лицо и оставляя отпечатки пальцев.

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Криптовалюты открывают гораздо больший простор для манёвра, ведь отследить личность владельца кошелька с Биткоинами почти невозможно. Более-менее успешные попытки деанонимизировать мошенников проводят спецслужбы США и некоторых других стран. К примеру, недавно ФБР смогло получить доступ к кошельку, на котором находились 40 Биткоинов. В переводе на текущий курс – это 2.3 миллиона долларов. Предполагается, что это деньги хакерской группы REvil. Неясно, как специалистам ФБР удалось такое сложное предприятие, но одним из владельцев кошелька называется Александр Сикерин, проживающий в Санкт-Петербурге. Некоторые считают, что он и есть печально известный хакер Lalartu, связанный с группировками GandCrab и REvil.

Это значит, что борьба с киберпреступностью ведётся, но немалая часть мошенников продолжает уходить от ответственности. Эксперты отмечают, что в последнее время участились случаи самовольного подключения к линиям электропередач с хищением больших объёмов электричества. Так, несколько дней назад компания «Россети» обнаружила майнинговое оборудование, владелец которого не потрудился заключить договор на подключение к электросети. Приблизительный ущерб составил 500 000 рублей в сутки, но пока неясно, сколько времени продолжалась незаконная добыча.

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Компьютеры конфискованы, а вот владельцев пока найти не удалось. Скорее всего, внутри находился обслуживающий персонал, а причастные к делу лица только устанавливаются. Неясно, понесут ли виновные наказания, но уже сейчас очевидно, что попытки перекрыть воздух мошенникам в реальном мире привели к их миграции в интернет. Кто знает, куда направятся эти ребята после того, как государство получит полный контроль над криптовалютами.