Одна из самых быстрых видеокарт показала скромный результат на уровне 64 MH/s

Нет никаких сомнений, что некоторые видеокарты годятся для майнинга больше, в то время как другие абсолютно не подходят для этих целей. И дело даже не в ограничении этого параметра на серии NVIDIA LHR, которая снизила показатели в добыче Эфира на 50%. Сегодня хакерам удалось отбить у производителя 20%, но мечтать о максимальных доходах преждевременно. Так сложилось, что отдельные серии и просто видеокарты просто обладают всеми необходимыми качествами, позволяющими им копать гораздо эффективнее других моделей. Эффективнее, не значит больше, ведь в данном случае имеется в виду целый спектр особенностей, от цены, до энергопотребления, а финальную точку ставит хешрейт, определяющий, стоит ли вообще майнерам смотреть в сторону видеокарты.

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Полупроводниковый дефицит иногда толкает на неразумные решения, поэтому некоторые фермеры рискуют, вкладываясь в весьма спорные решения. К примеру, текущее поколение Radeon RX 6000 явно имеет не идеальные показатели эффективности. Если учитывать заблокированный хешрейт на NVIDIA LHR, то некоторые модели показывают вполне сносные показатели, но здесь нужно подходить к вопросу индивидуально. Пожалуй, больше всего вопросов вызывает флагманская Radeon RX 6900 XT. Сегодня именно такая карта попала в руки CryptoLeo. Что важно, это не какая-то там бюджетная модель, а прокачанная SAPPHIRE TOXIC Extreme Edition, обладающая полноценной системой на жидкостном охлаждении.

Если вы любите смотреть на мучения майнеров, то вам стоит уделить внимание ролику ниже. Автор видео перепробовал все доступные ему настройки, но вместо улучшения показателей хешрейта постоянно сбрасывал эффективность ниже стандартных 64 MH/s. CryptoLeo отмечает, что в играх данная модель позволяет поднять тактовые частоты, что позитивно сказывается на показателях fps, а в майнерской программе это либо бесполезно, либо приводит к падению хешрейта. В конце концов автор оставил попытки выжать из данной модели хоть что-то и разочарованно отдал её одному из читателей, предоставившим свою модель для тестов.

Отметим, что версия GeForce RTX 3080 LHR имеем весьма скромные показатели хешрейта на уровне 67 MH/s и стоит приблизительно столько же, как и Radeon RX 6900 XT. Скорее всего последняя окажется немного быстрее в играх. Кроме того, благодаря системе жидкостного охлаждения разгонный потенциал открывает перед оверклокерами множество возможностей. К сожалению (или к счастью, тут уж решайте сами), всё это недоступно в майнинге. Читатели канала CryptoLeo отмечают, что сами сталкивались с подобным явлением, поэтому предпочитают не брать Radeon RX 6900 ХТ на ферму.

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