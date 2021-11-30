Часть из них имеет глобальную версию и рассылается по воздуху

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе инсайдеры опубликовали любопытную утечку, свидетельствующую о планах Xiaomi значительно расширить количество актуальных смартфонов в 2022 году. Так, был опубликован предварительный список аппаратов, которые с высокой долей вероятности получат ещё не анонсированную MIUI 13. Несмотря на то, что к подобным утечкам стоит относиться с немалой долей пессимизма, многие из просочившегося в прессу перечня гаджетов действительно могут претендовать на новую прошивку.

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Инсайдеры отмечают, что общее число участников стоит делить на два, поскольку половина из них – это обычные клоны, а также идентичные телефоны, которые получили другое название в тех или иных регионах для придания веса и увеличения или уменьшения стоимости исходя из тех или иных особенностей рынка.

Ну а пока всё это отдалённая перспектива, десятки смартфонов уже начали получать MIUI 12.5 Enhanced Edition. Напомним, это обновлённая версия уже известной нам прошивки, получившей ряд улучшений. Если быть точным, то сегодня стабильная прошивка выпущена для 44 мобильных телефонов. В первую очередь это флагманские серии Mi 10 и Mi 11. Далее речь идёт о субфлагманах серий Redmi K30 и Redmi K40. Есть несколько популярных смартфонов серии Poco, а также представители самой массовой серии Redmi Note, включая 8, 9 и 10 поколение.

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Самым старым аппаратом, полошившим новую прошивку, стал флагман 2019 года Mi 9. Эта новость должна была бы приятно удивить владельцев данного смартфона, вот только пока все стабильные версии доступны для китайского рынка. Небольшая часть рассылается в Индии и примерно столько же имеют глобальную версию. Точных данных о том, планируется ли выход MIUI 12.5 Enhanced Edition для российских пользователей, пока нет. Вполне возможно, что этого не случится, а значит владельцам подобных смартфонов придётся либо довольствоваться более старыми образами, либо самостоятельно прошивать свой телефон.