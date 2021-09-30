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Универсальная видеокарта для майнеров и геймеров – Radeon RX 6600 XT vs GeForce GTX 1080 Ti от TG
Какую видеокарту купить, если вы хотите не только играть, но и добывать Эфир? Давайте разбираться
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Многие из наших читателей прямо сейчас находятся перед сложным выбором. После снижения цен на криптовалюты видеокарты начали дешеветь. Поскольку мы уже видели нечто подобное в июле, то знаем, чем всё может закончиться. Скорее всего, уже через несколько недель (или раньше) Эфир подорожает, потянув с собой цены на видеокарты. Пока же у нас есть реальная возможность купить Radeon RX 6600 XT за 66 00 рублей. Учтите, что ещё не так давно стоимость её стартовала с 80 тысяч и дороже. Нет никаких сомнений, что это самая выгодная игровая видеокарта, которая сегодня доступна в магазинах.

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Но так думают те, кто не имеет никаких предубеждений против AMD. Кроме того, Radeon RX 6600 XT получила 128-битную шину, что вызывает сомнения у многих потенциальных клиентов. Всё ещё интереснее, если вы хотите купить универсальный продукт, который будет хорош не только для игр, но и в майнинге. В конце концов, почему бы не вернуть стоимость вложений? Увы, но Radeon RX 6600 XT может дать нам всего 32 MH/s, что можно назвать крайне посредственным результатом. И вот здесь на первое место выходит GeForce GTX 1080 Ti, которая выдаёт 45 MH/s и выше, в зависимости от модели и разгонного потенциала. Дело в том, что последняя на вторичном рынке стоит примерно 65 000 рублей, а значит выбор крайне сложный и требует проведения тестов. Сегодня мы обратимся на канал Testing Games, где можно получить исчерпывающую информацию на эту тему.

Поскольку результаты в майнинге линейны, то сравнивать тут особе не чего: GeForce GTX 1080 Ti генерирует на 50% больше Эфира чем Radeon RX 6600 XT, поэтому здесь выбор очевиден. Что до игр, то перед нами полный паритет. В некоторых проектах вырывается новинка от AMD, а в других старый флагман обходит конкурента с большим запасом. Всё это может значить только одно: если вам нужны исключительно игры, то разницы нет, а вот в качестве универсального решения Radeon RX 6600 XT не годится.

На первый взгляд кажется, что выбор очевиден, но ведь мы говорим о видеокарте, выпущенной в 2017 или 2018 году. Она могла несколько последних лет провести на ферме, копая Эфир. Мало того, владелец мог разогнать её, а значит перед нами может оказаться потрёпанная временем видеокарта, запас прочности которой крайне мал. Это не значит, так и будет на самом деле, поэтому перед покупкой лучше провести тестирование. Сомнительно, чтобы вам разрешили заглянуть под кулер, поэтому просто погоняйте GeForce GTX 1080 Ti час в самых требовательных проектах или синтетике. Мы же от себя однозначно заявляем, что в качестве универсального решения для игр и майнинга GeForce GTX 1080 Ti покажет себя значительно лучше.

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