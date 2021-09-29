В магазине приложений появится новый универсальный медиа проигрыватель

За несколько лет мы уже привыкли к высокой интеграции приложений на смартфонах под управлением ОС Android. Так, многие из них имеют прямое подключение к социальным сетям, куда можно напрямую передавать те или иные посты, а также выполнять множество других задач. Вообще достаточно завести аккаунт в социальной сети Facebook, что позволит в несколько кликов регистрироваться в большинстве существующих приложений. Точно такая же ситуация и для аккаунта Google на смартфоне, который открывает чуть ли не все двери. Увы, но по сравнению со смартфонами операционная система Windows выглядит устаревшей. Известно, что Windows 11 не принесёт никаких революционных изменений на этот счёт. Возможно, уже в ходе доработки туда будут включены те или иные возможности интеграции, но пока на этот счёт известно мало. Как сообщается, некоторые шаги всё же предпринимаются.

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Известно, что в новой операционной системе появится обновлённая программа Media Player. Судя по всему, она не придёт на смену уже существующему стандартному приложению Фильмы и ТВ, а станет ещё одной полезной утилитой, которую можно скачать из магазина Microsoft Store. Сообщается, что обновлённая программа получит возможность менять дорожку воспроизведения в один клик, настраивать воспроизведения плейлиста в случайном порядке, а также упростить перемещение по библиотеке мультимедиа. Похоже, самые важные функции пока остались за кадром, но есть и то, что может стать главной фишкой нового проигрывателя. Так, появится интеграцию с приложением Фото (возможно, с другими сетевыми службами).

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Вообще подобных мелочей в Windows 11 множество. К примеру, ПО Clock может интегрироваться со Spotify. В часах происходит обратный отсчёт в фоновом режиме, а в нужный момент запускается та или иная композиция со Spotify. Пока это далеко от возможностей Android, но движение на этом направлении заметно. Что до Microsoft, то первым дело она сосредоточится на повышении производительности и оптимизации в Windows 11. Это позволит увеличить показатели в играх, а также сделать запуск самой ОС ещё более быстрым. Критические изменения появятся и в магазине приложений. Microsoft хочет увеличить прямые продажи прямо из системы, следуя примеру более успешных на этом направлении мобильных операционных систем. Это значит, что пользователи начнут всё чаще заглядывать в Microsoft Store, хотя ранее задействовали эту функцию единицы.