Деньги вернулись владельцу на биржу Bitfinex

В ходе внедрения хардфорка London комиссии в сети Эфириума должны были не только уменьшиться, но и прийти в соответствие с определёнными правилами. Так, если желающих купить монеты много, а предложений мало, то цена комиссии растёт. В случае же если майнеры активно сбрасывают добытое, а жалеющих всё это покупать мало, то комиссии будут падать. В целом же сумма должна была ощутимо снизиться, хотя в последнее время произошло несколько странных случаев, доказывающих, что в протоколе имеются некоторые проблемы.

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Из примеров: неделю назад неизвестный купил 10 токенов в формате NFT, выпущенных журналом TIME. Цена каждого из них зафиксирована на отметке 1 ETH. Очевидно, что покупатель не обратил внимания на комиссию, поскольку за неё он отдал 70 тысяч долларов, что в 4 раза больше цены за купленные токены. Вчера оператор биржи Bitfinex перевёл $100 000 стейблкоинов USDT на адрес Deversifi. Всё бы ничего, вот только комиссия за это составила немалые 23.6 миллиона долларов. Поскольку шум поднялся немаленький, а участники сделки были недовольны случившимся, начали искать выход из положения.

Как сегодня выяснилось, все деньги упали на счёт майнера, который добыл блок за номером 13307440. Неизвестный герой копал Эфир, когда к нему прилетела такая гигантская сумма. Имя этого товарища останется неизвестным, но, судя по всему, он был клиентом Binance. Дело в том, что все деньги уже сегодня были возвращены, а глава Bitfinex заявил, что 7600 монет в Эфире майнер вернул добровольно, а всё это случилось благодаря ребятам из Binance, наладившим контакт с этим самым неизвестным копателем. Что случилось на самом деле и получил ли майнер какое-то вознаграждение, неясно. Возможно, это крупная компания, для которой важнее имидж, но всё это останется за кадром.

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Эксперты отмечают, что комиссии в Эфире нестабильны, а значит нужно внимательно смотреть на цифры, которые вам пишет система. Это займёт не больше минуты, но потеря всех денег может обернуться катастрофой. Учтите, что для возвращения денег потребовалось участие двух бирж и посредников. Вряд ли кто-то станет поднимать такую же шумиху из-за того, что вы потеряете пару сотен или даже тысяч долларов. Они просто достанутся какому-то майнеру. Также эксперты отмечают, что виной всему может быть желание продавца криптовалюты быстрее провести транзакцию. В этот момент он выбирает наиболее невыгодные для себя условия, но в целом такая гигантская комиссия – это без сомнения сбой системы.