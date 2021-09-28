Было подтверждено несколько сделок на сумму более 1 миллиона рублей

Чем сегодня занимаются мальчишки и девчонки, которые в 90-х годах сходили с ума по карточкам супергероев и другой фанатской продукции? Правильно, они повзрослели, но старые увлечения всё ещё греют чем-то тёплым изнутри. Многие до сих пор хранят свои коллекции, но не из желания заработать денег на потёртых карточках, а совсем по других причинам, которых не понять обычным дельцам и спекулянтам. Поскольку многие из этих ребят стали довольно состоятельными, то сегодня они готовы тратить на свои старые увлечения тысячи и даже сотни тысяч долларов. Именно от сюда растут ноги у рекордных сумм, за которые покупают редкие картриджи на аукционах. У покупателя может даже не быть подходящей игровой приставки, но картридж, который он так и не смог достать в детстве, станет для него ещё одной победой в череде жизненных успехов.

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Пожалуй, одной из самых популярных франшиз на планете, являются покемоны. Маленьких монстров любят дети во всех уголках планеты, а недавно у них появилась возможность скушать печенье с тем или иным покемоном. Итак, в Японии начались продажи так называемого печенья PokeOreos. Сладость продаётся за немыслимые 4 доллара в переводе на местные деньги, но покупателей так много, что печенюшки расходятся с невероятной скоростью. В первые дни под магазинами, где можно раздобыть сладость, выстраивались очереди из тысяч фанатов. Тут же выяснилось, что среди 16 различных покемонов, есть редкие, а есть крайне редкие. Сообщается, что почти невозможно обнаружить покемона по имени Мяут.

Мы не будем углубляться в историю покемонов, рассказывая вам, кто это вообще такой. Спешим успокоить фанатов, что в списке есть Пикачу, Сквиртл, Чармандер и Бульбазавр. Что обычно делают тот, кто обнаруживает крайне редкую печенюшку? Правильно: запаковывает её в пластиковый пакет и продаёт на аукционе. Японцы скупают PokeOreos пачками, в надежде получить желанного Мяута. Пока это удаётся немногим, ведь он настолько редкий, что на eBay можно встретить печенье с его изображением за 100 000 долларов. При этом, было подтверждено несколько продаж свыше 15 000. Получается, что фанаты готовы платить в 4 тысячи раз больше за одну печеньку, чем стоит целая пачка.

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Ясно, что покупки делают взрослые, которым не нужно само печенье, а важен атрибут покемона. Возможно, было бы логичнее купить вагон печенья, раздать его соседским ребятишкам, а несколько обнаруженных Мяутов взять себе. Но когда денег слишком много, логика не работает. Отмечается, что наблюдается нехватка многих покемонов, а значит Мяут будет дорожать, а очереди расти.