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В начале сентября держатели криптовалют праздновали большое возвращение, ведь Биткоин начал резко дорожать, потянув за собой все популярные атлькоины. Особенно сильно поднялся Эфир, стоимость которого выросла до 4000 долларов, а аналитики снова начали рассказывать о невероятном будущем токена. Несмотря на то, что сегодня Эфир торгуется на отметке 3400 долларов и выше, майнеры не особенно довольны доходами, ведь из-за внедрения хардфорка London, комиссии стали улетучиваться, а в дело вступило беспощадное сжигание. На момент публикации таким способом было уничтожено более 318 000 монет на сумму более 1.1 миллиарда долларов. Поскольку все эти деньги не дошли до майнеров, то можно считать, что бедолаги недополучили их за 40 дней.

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Сегодня мы попробуем изучить, выгодно ли вообще покупать видеокарты для добычи Эфира. Стоит учесть, что мы приводим данные по 100% эффективности, которую можно получить только на незаблокированной версии, в то время как в магазинах доступны исключительно LHR, имеющие 70% эффективность и высокий температурный порог. Отдельные перекупщики всё ещё предлагают незаблокированные модели, но найти их становится всё сложнее с каждым днём. Итак, видеокарта GeForce RTX 3080 стоит 176 000 рублей. Мы не стали искать самые недорогие или дешёвые предложения, поэтому при желании можно отыскать что-то на пару тысяч ниже. Лучше сразу брать ферму на 8 штук, поэтому давайте предположим, что наши читатели собрались вложиться, надеясь заработать на этом немалые деньги в будущем. 8 видеокарт стоят около 1 400 000 рублей, но вся ферма обойдётся в 1.5 миллиона, поэтому будем исходить именно из такой суммы. Согласно графику, сегодня 8 GeForce RTX 3080 приносят в сутки 49.4 доллара, а значит в месяц удастся заработать около 1480 долларов или 108 000 рублей. Получается, что вернуть вложения можно, но на это уйдут долгих 13 месяцев.

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Не так давно Виталик Бутерин обещал переход на Ethereum 2.0 через полгода. Это положит конец майнингу, а значит у купившего сегодня такую дорогостоящую ферму просто нет столько времени. Единственная надежда – это рост курс Эфира. По этому поводу делаются самые разнообразные прогнозы, но точно никто ничего не знает. Если исходить из того, что в среднем за год Эфир будет держаться на отметке 3500 (как сейчас), то выгода от покупки фермы очень сомнительна.

Вначале мы вам говорили о неумолимых 70% эффективности. Это значит, что реальный доход в месяц будет составлять не 108 тысяч на ферму, а около 75 000. Таким образом, покупая заблокированные GeForce RTX 3080 LHR вы получите свои 1.5 миллиона через 2 года. Удачи.