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AMD просит обновить драйверы для CPU Ryzen всех поколений из-за обнаруженной критической уязвимости

В процессорах Ryzen и Threadrippers найдена новая опасная узявимость
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Многие наши читатели уверены, что процессоры AMD гораздо более надёжны, чем их конкуренты из синего лагеря. В пример приводятся уязвимости типа Spectre и Meltdown, а также другие дыры, позволяющие взять компьютер пользователя под контроль удалённо. Мало того, многие уверены, что в ходе многочисленных заплаток старые процессоры Intel стали работать медленнее. Несмотря на всё это есть мнение, что красные не так безопасны, как кажется. Всё дело в пристальном внимании экспертного сообщества, ведь рыночная доля процессоров Ryzen гораздо меньше по сравнению с последними четырьмя поколениями Core. Стоит понимать, что со стороны известных экспертов находятся как сторонники, так и критики обеих позиций, поэтому дать ответ на столь сложную дилемму может только время.

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Ну а пока AMD официально подтвердила наличие большой дыры в процессорах Ryzen начиная с первого по последнее поколение. Что любопытно, первоначально звучали заявления, что уязвимость найдена только в Ryzen 1000, но после запроса исследовательской группы, официальная позиция была изменена, а производитель отметил, что уязвимость присутствует на всем материнских платах, начиная с серии A320 и заканчивая Х570. Это значит, что в группе риска все популярные чипсеты, включая В450 и В550. Сама уязвимость позволяет злоумышленникам проникать в компьютер и получать доступ к паролям пользователя, используя аналогичные механизмы, аналогичные Spectre и Meltdown.

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Поскольку о наличии уязвимости было известно заранее, AMD уже подготовила заплатку, полностью устраняющую проблему. К сожалению, мы не знаем, будут ли работать ваши процессоры медленнее, ведь ни эксперты, ни сама AMD на этот счёт не даёт никаких комментариев. Одновременно с этим сообщается, что затронуты также все процессоры серии Threadrippers, которые ранее считались максимально безопасными. Важно учитывать, что данные камни гораздо чаще устанавливаются в корпоративные системы, где хранятся пароли более высокого порядка и ценности.

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В ходе выпуска заплатки AMD рекомендует всем пользователям обновить драйверы. Сделать это можно на официальном сайте. Перейдите на страницу поддержки продуктов и отыщите установленный у вас чипсет материнской платы. Скачайте файлы и продолжайте установку. Важно: поставьте флажок напротив AMD PSP Driver, как на изображении выше. В зависимости от производительности вашего компьютера и ряда других факторов процесс может продлиться от нескольких минут до пяти и более. После перезагрузки системы ваш компьютер будет защищён. Любите эксперименты? Вот вам тема для статьи: протестируйте ваш процессор Ryzen до установки заплатки и после. Наши читатели скажут вам за это спасибо, а работа заслужено оплачена. Изучить список все подверженных уязвимости процессоров можно ниже. 

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