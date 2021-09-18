Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие наши читатели уверены, что процессоры AMD гораздо более надёжны, чем их конкуренты из синего лагеря. В пример приводятся уязвимости типа Spectre и Meltdown, а также другие дыры, позволяющие взять компьютер пользователя под контроль удалённо. Мало того, многие уверены, что в ходе многочисленных заплаток старые процессоры Intel стали работать медленнее. Несмотря на всё это есть мнение, что красные не так безопасны, как кажется. Всё дело в пристальном внимании экспертного сообщества, ведь рыночная доля процессоров Ryzen гораздо меньше по сравнению с последними четырьмя поколениями Core. Стоит понимать, что со стороны известных экспертов находятся как сторонники, так и критики обеих позиций, поэтому дать ответ на столь сложную дилемму может только время.

реклама

Ну а пока AMD официально подтвердила наличие большой дыры в процессорах Ryzen начиная с первого по последнее поколение. Что любопытно, первоначально звучали заявления, что уязвимость найдена только в Ryzen 1000, но после запроса исследовательской группы, официальная позиция была изменена, а производитель отметил, что уязвимость присутствует на всем материнских платах, начиная с серии A320 и заканчивая Х570. Это значит, что в группе риска все популярные чипсеты, включая В450 и В550. Сама уязвимость позволяет злоумышленникам проникать в компьютер и получать доступ к паролям пользователя, используя аналогичные механизмы, аналогичные Spectre и Meltdown.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Поскольку о наличии уязвимости было известно заранее, AMD уже подготовила заплатку, полностью устраняющую проблему. К сожалению, мы не знаем, будут ли работать ваши процессоры медленнее, ведь ни эксперты, ни сама AMD на этот счёт не даёт никаких комментариев. Одновременно с этим сообщается, что затронуты также все процессоры серии Threadrippers, которые ранее считались максимально безопасными. Важно учитывать, что данные камни гораздо чаще устанавливаются в корпоративные системы, где хранятся пароли более высокого порядка и ценности.

реклама

В ходе выпуска заплатки AMD рекомендует всем пользователям обновить драйверы. Сделать это можно на официальном сайте. Перейдите на страницу поддержки продуктов и отыщите установленный у вас чипсет материнской платы. Скачайте файлы и продолжайте установку. Важно: поставьте флажок напротив AMD PSP Driver, как на изображении выше. В зависимости от производительности вашего компьютера и ряда других факторов процесс может продлиться от нескольких минут до пяти и более. После перезагрузки системы ваш компьютер будет защищён. Любите эксперименты? Вот вам тема для статьи: протестируйте ваш процессор Ryzen до установки заплатки и после. Наши читатели скажут вам за это спасибо, а работа заслужено оплачена. Изучить список все подверженных уязвимости процессоров можно ниже.