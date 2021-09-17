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Цены на видеокарты в магазинах не радуют, а многим геймерам не остаётся ничего кроме как сидеть в ожидании окончания полупроводникового кризиса и бума криптовалют. Поскольку даже сами производители не готовы назвать сроки окончания всех наших мучений, то ничего не остаётся как почаще заглядывать в интернет. Кто-то через несколько месяцев бесцельных поисков решается на GeForce RTX 3060 за 1000 долларов, а некоторые так и не смогли убедить себя потратить такую немалую сумму денег на развлечения. Сегодня мы не планируем вас убеждать и переубеждать. Только факты и только наиболее выгодные позиции.

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Пожалуй, дешевле всего войти в мир современных игр вместе с GeForce GTX 1050 Ti. Данная модель не претендует на звание видеокарты вашей мечты, но сегодня альтернатив просто нет. AMD остановила производство всех видеокарт предыдущих поколений. Раньше в таком ценовом диапазоне можно было взять Radeon RX 570, но сегодня красных вообще не волнует судьба их игрового подразделения, а продажи нового поколения пустили на самотёк. В Ситилинк осталась всего 1 видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, поэтому никто не гарантирует, что завтра она всё ещё будет доступна для покупки.

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Если у вас есть лишние 24 тысячи рублей, то смело добавляйте их к запланированным на покупку GeForce GTX 1050 Ti. Получится одна из трёх GeForce GTX 1660, которые предлагает нам Ситилинк. Как видите, в последнее время из продажи пропадают даже карты за 47 000 рублей, поэтому надеяться, что они ещё долго пролежат на полке, глупо. GeForce GTX 1660 позволяет забыть обо всех проблемах с играми в разрешении 1080р на несколько лет. Просто включаем автоматические настройки, ну а всё остальное сделает за нас компьютер. Разрешение 2К для вас останется закрыто, а максимальный уровень графики недоступен, но всё это прерогатива более дорогих видеокарт.

Ещё на 15 тысяч дороже GeForce GTX 1660 Super, но мы рекомендуем вам не размениваться на небольшие улучшения. Если у вас действительно есть деньги на развлечения, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3060 (видеокарта, кстати подешевела на 11%). Стоит такая игрушка будет 72 000 рублей, но по сравнению с GeForce GTX 1660 вы получите двухкратный буст, а также полноценный доступ ко всем играм на максималках. Ещё раз подчёркиваем, что не считаем такую покупку оправданной, поскольку цена явно завышена, но если выбора нет, а деньги есть – то видеокарта прекрасно впишется в вашу систему, став её украшением на долгие годы.