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Одной из наиболее интригующих технологий 2021 года в мире компьютеров стала Smart Access Memory, предложенная AMD. Благодаря этому в некоторых сценариях удавалось получить немалый прирост производительности, который функционировал за счёт связки процессор-видеокарта. Первое время тандем существовал только в паттерне Radeon-Ryzen, но спустя несколько месяцев был активирован и на материнских платах Intel с поддержкой видеокарт NVIDIA последних двух поколений. Поскольку сама технология специфичная, она так и не нашла массового применения, а количество сценариев, где она даёт серьёзный буст, можно пересчитать на пальцах одной руки. Могло показаться что красные забыли о попытках ускорить свои системы. Как оказалось, в новом драйвере появилась дополнительная настройка, позволяющая увеличить производительность компьютера.

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Как и в прошлый раз, всё без изменений, ведь драйвер Radeon Adrenalin за версией 21.9.1 активирует нужную настройку на вкладке Driver Performance-Tuning только при условии наличия у вас процессора Ryzen 5000. Согласно официальным данным, автоматическая активация позволить поднять тактовую частоту процессора на 50 МГц, а также увеличить показатели на видеокарте. К сожалению, данных относительно роста тактовой частоты на видеокарте нет. Кроме того, доступна и ручная настройка, которая позволит ещё прибавить буста для связки процессор-видеокарта. Поскольку речь идёт о разгоне, пусть и автоматическом, то это неизбежно приведёт к повышению энергопотребления системы. В большинстве случаев геймеры берут блоки питания с запасом, но тем, кто работает на максималках, нужно помнить о столь важной составляющей.

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Для видеокарт серии Radeon 5000 и процессоров Ryzen 3000 опция неактивна. Даже если у вас будет только один из атрибутов нового поколения, автоматический разгон не включится. Возможно, в будущем AMD и расширит технологию на свои продукты предыдущих поколений, но пока об этом ничего не известно. Кстати, ранее ходили слухи, что Intel планирует реализовать аналогичную технологию для собственных процессоров и видеокарт. В данном случае мы также не знаем, будет ли такая возможность доступна только на процессорах 12-о поколения, или буст не станет эксклюзивом 10-нм Alder Lake и ARC Alchemist.