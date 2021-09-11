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Сразу же после начала бума майнинга NVIDIA сообщила о планах выхода специальной серии видеокарт для добычи Эфира и других альткоинов. Главной особенностью подобных решений стало отсутствие вывода на монитор, что делает такую карту непригодной для использования в обычных компьютерах. Вообще хитроумные геймеры уже давно нашли способ обойти ограничения. Достаточно просто заглянуть в драйверы, указав в качестве основного графического чипа не интегрированный GPU, а дискретную майнерскую видеокарту. Поскольку подавляющее большинство пользователей не разбирается в таких тонкостях, то подобные карты нечасто попадают в обычный компьютер. Поскольку поставки видеокарт NVIDIA идут напрямую крупным компаниям, то встретить их на прилавках магазинов сложно.

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Какое-то время считалось, что AMD не испытывает интереса к крипторынку и не планирует выпускать видеокарты для фермеров. Возможно, вскоре всё изменится, ведь в сети засветилась майнерская карта с очень сомнительными характеристиками. Названия модели у нас нет, а по характеристикам она очень напоминает Radeon RX 6700M, которая устанавливается на ноутбуки в качестве дискретного решения. Это уже знакомый графический чип Navi 22, получивший 2304 потоковых процессоров и 160-битную шину с 10 Гб видеопамяти стандарта GDDR6. Эксперты полагают, что перед нами прямой аналог настольной Radeon RX 6700, которая так и не пошла в серию. Из необычного можно отметить именно шину памяти. В уже вышедшей Radeon RX 6700 ХТ 192-битная шина и 12 Гб памяти, ну а в менее дорогой Radeon RX 6600 ХТ установлена 128-битная шина. Планировался ли графический чип со 160-битной шиной, или это майнерский эксклюзив, ещё только предстоит выяснить.

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А вот способности данной карты приносить фермерам деньги пока не впечатляют. В источнике указано, что GPU имеет хешрейт 39 MH/s, прогревшись в этот момент до 92 градусов. Для сравнения, незаблокированная версия GeForce RTX 3060 Ti приносит 60 MH/s, ну а даже обычная GeForce RTX 3060 выдаёт больше 42 MH/s. В данном случае стоит отметить, что всё решит цена видеокарты AMD. Если она будет привлекательной, то есть все шансы, что она найдёт своего покупателя, но в условиях, когда Radeon RX 6700 ХТ стоит 113 000 рублей, надеяться на низкую стоимость вообще глупо.