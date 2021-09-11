Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В настоящее время проходит завершающий этап развёртывания MIUI 12.5 на десятках актуальных смартфонов Xiaomi. Поскольку выход идёт не одновременно, то многие аппараты получили вначале мобильную ОС Android 11, продолжая работать на устаревшей MIUI 12. Рассылка более новой версии должна завершится в ближайшее время, а между тем китайская компания уже готовится к официальному выходу Android 12. Несколько дней назад в сети появился полуофициальный список, включающий десятки смартфонов, которые должны получить новую операционную систему. Некоторые из них уже могут похвастать бета-версией, ну а другие пока только включены в проект и не имеют предварительных образов на Android 12.

реклама

Redmi K40, Redmi K40 Pro+ Redmi Note 10 Pro Mi 11T Pro Mi 10 Ultra POCO F3 Mi 10S. Redmi K30 Pro Zoom Mi 11X Pro Redmi K30 Pro Mi 11 Ultra POCO X3 Pro Mi 11X Mi 10 Pro Mi 10 Mi 11 Pro Redmi K30S Mi 11i POCO F2 Pro Redmi Note 10 Pro Max Mi 10T Mi 11 Lite Mix 4 Mi 11 Redmi K40 Pro Mi 10T Pro

Как видите, в список вошли не только флагманы серий Mi 11 и Mi 10, но и менее дорогие представители линеек Redmi K, Redmi Note и POCO. Перечень явно не финальный, поскольку Xiaomi ежемесячно выпускает несколько смартфонов. Но сегодня нас интересуют не флагманы, которым положена новая операционка, а актуальные и относительно новые телефоны, оставшиеся за бортом. Они не получат Android 12, хотя не имеют никаких противопоказаний к этому. Прежде всего удивляет появление в списке флагмана Mi 9, а также мегапопулярного Mi 9T с уникальной выезжающей камерой. Технология не прижилась в массах, поскольку стоимость подобного механизма оказалась слишком высокой. Абсолютно непонятно нахождение здесь и смартфонов серии Redmi Note 8, в том числе и одного их самых продаваемых девайсов Xiaomi за последние годы – Redmi Note 8 Pro. Телефон ещё можно встретить в наличии в магазинах. Получается, что покупатели станут владельцами заведомо устаревшего смартфона. Логика в таком поступке отсутствует.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Mi 9T Pro MiC9 Meitu Redmi 10Х 4G Mi 9 Redmi 9 Redmi K20 Pro Redmi Note 9 MiCC9 Redmi 9AT Redmi 9A Mi 9 Lite Redmi Note 8T Redmi K20 Premium Redmi 9i Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro Redmi k20 Redmi 9C POCO M2 Mi 9T Mi 9 SE POCO M2 Reloaded Redmi 9 Prime Poco С3