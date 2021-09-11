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Mi 9T, Redmi Note 8 Pro и другие 24 телефона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат Android 12

Изучаем список смартфонов Xiaomi, завершивших жизненный цикл в 2021 году
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В настоящее время проходит завершающий этап развёртывания MIUI 12.5 на десятках актуальных смартфонов Xiaomi. Поскольку выход идёт не одновременно, то многие аппараты получили вначале мобильную ОС Android 11,  продолжая работать на устаревшей MIUI 12. Рассылка более новой версии должна завершится в ближайшее время, а между тем китайская компания уже готовится к официальному выходу Android 12. Несколько дней назад в сети появился полуофициальный список, включающий  десятки смартфонов, которые должны получить новую операционную систему. Некоторые из них уже могут похвастать бета-версией, ну а другие пока только включены в проект и не имеют предварительных образов на Android 12.

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  1. Redmi K40,
  2. Redmi K40 Pro+
  3. Redmi Note 10 Pro
  4. Mi 11T Pro
  5. Mi 10 Ultra
  6. POCO F3
  7. Mi 10S.
  8. Redmi K30 Pro Zoom
  9. Mi 11X Pro
  10. Redmi K30 Pro
  11. Mi 11 Ultra
  12. POCO X3 Pro
  13. Mi 11X
  14. Mi 10 Pro
  15. Mi 10
  16. Mi 11 Pro
  17. Redmi K30S
  18. Mi 11i
  19. POCO F2 Pro
  20. Redmi Note 10 Pro Max
  21. Mi 10T
  22. Mi 11 Lite
  23. Mix 4
  24. Mi 11
  25. Redmi K40 Pro
  26. Mi 10T Pro

Как видите, в список вошли не только флагманы серий Mi 11 и Mi 10, но и менее дорогие представители линеек Redmi K, Redmi Note и POCO. Перечень явно не финальный, поскольку Xiaomi ежемесячно выпускает несколько смартфонов. Но сегодня нас интересуют не флагманы, которым положена новая операционка, а актуальные и относительно новые телефоны, оставшиеся за бортом. Они не получат Android 12, хотя не имеют никаких противопоказаний к этому. Прежде всего удивляет появление в списке флагмана Mi 9, а также мегапопулярного Mi 9T с уникальной выезжающей камерой. Технология не прижилась в массах, поскольку стоимость подобного механизма оказалась слишком высокой. Абсолютно непонятно нахождение здесь и смартфонов серии Redmi Note 8, в том числе и одного их самых продаваемых девайсов Xiaomi за последние годы – Redmi Note 8 Pro. Телефон ещё можно встретить в наличии в магазинах. Получается, что покупатели станут владельцами заведомо устаревшего смартфона. Логика в таком поступке отсутствует.  

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  1. Mi 9T Pro
  2. MiC9 Meitu
  3. Redmi 10Х 4G
  4. Mi 9
  5. Redmi 9
  6. Redmi K20 Pro
  7. Redmi Note 9
  8. MiCC9
  9. Redmi 9AT
  10. Redmi 9A
  11. Mi 9 Lite
  12. Redmi Note 8T
  13. Redmi K20 Premium
  14. Redmi 9i
  15. Redmi Note 8
  16. Redmi Note 8 Pro
  17. Redmi k20
  18. Redmi 9C
  19. POCO M2
  20. Mi 9T
  21. Mi 9 SE
  22. POCO M2 Reloaded
  23. Redmi 9 Prime
  24. Poco С3
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