Mi 9T, Redmi Note 8 Pro и другие 24 телефона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат Android 12
В настоящее время проходит завершающий этап развёртывания MIUI 12.5 на десятках актуальных смартфонов Xiaomi. Поскольку выход идёт не одновременно, то многие аппараты получили вначале мобильную ОС Android 11, продолжая работать на устаревшей MIUI 12. Рассылка более новой версии должна завершится в ближайшее время, а между тем китайская компания уже готовится к официальному выходу Android 12. Несколько дней назад в сети появился полуофициальный список, включающий десятки смартфонов, которые должны получить новую операционную систему. Некоторые из них уже могут похвастать бета-версией, ну а другие пока только включены в проект и не имеют предварительных образов на Android 12.
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- Redmi K40,
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 11T Pro
- Mi 10 Ultra
- POCO F3
- Mi 10S.
- Redmi K30 Pro Zoom
- Mi 11X Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 11 Ultra
- POCO X3 Pro
- Mi 11X
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 11 Pro
- Redmi K30S
- Mi 11i
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 10T
- Mi 11 Lite
- Mix 4
- Mi 11
- Redmi K40 Pro
- Mi 10T Pro
Как видите, в список вошли не только флагманы серий Mi 11 и Mi 10, но и менее дорогие представители линеек Redmi K, Redmi Note и POCO. Перечень явно не финальный, поскольку Xiaomi ежемесячно выпускает несколько смартфонов. Но сегодня нас интересуют не флагманы, которым положена новая операционка, а актуальные и относительно новые телефоны, оставшиеся за бортом. Они не получат Android 12, хотя не имеют никаких противопоказаний к этому. Прежде всего удивляет появление в списке флагмана Mi 9, а также мегапопулярного Mi 9T с уникальной выезжающей камерой. Технология не прижилась в массах, поскольку стоимость подобного механизма оказалась слишком высокой. Абсолютно непонятно нахождение здесь и смартфонов серии Redmi Note 8, в том числе и одного их самых продаваемых девайсов Xiaomi за последние годы – Redmi Note 8 Pro. Телефон ещё можно встретить в наличии в магазинах. Получается, что покупатели станут владельцами заведомо устаревшего смартфона. Логика в таком поступке отсутствует.
- Mi 9T Pro
- MiC9 Meitu
- Redmi 10Х 4G
- Mi 9
- Redmi 9
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- MiCC9
- Redmi 9AT
- Redmi 9A
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 8T
- Redmi K20 Premium
- Redmi 9i
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi k20
- Redmi 9C
- POCO M2
- Mi 9T
- Mi 9 SE
- POCO M2 Reloaded
- Redmi 9 Prime
- Poco С3
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