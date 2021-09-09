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Когда в 2013 году был создан Dogecoin, криптовалюту восприняли как шутку. Долгое время так и было, пока на собачью монету не обратил внимание Илон Маск. На момент создания было выпущено 100 миллиардов монет, а цена оказалась в сотни раз меньше цента. После невероятного криптовалютного дерби, основатель Tesla превратил Dogecoin в солидный актив, стоимость которого лишь немногим не добралась до доллара. Поскольку любителей собак породы Сиба-ину предостаточно, в какой-то момент на свет появился одноимённый токен. Со временем аппетиты растут, поэтому на этот раз основатели Shiba Inu выпустили не 100 миллиардов монет, а целых 394 триллиона. Интерес к мемным криптовалютам привёл к росту стоимости Shiba Inu, что давно сделало основателей миллиардерами.

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Что любопытно, это ребята оказались отличными маркетологами. Так, ровно половину всех выпущенных монет они перевели на кошелёк Виталика Бутерина. Создатели Shiba Inu назвали этот процесс сжиганием, поскольку были уверены, что такой человек не будет их трогать. Как оказалось, тронул. В мае Виталик решил использовать всю мощь собачьей криптовалюты. Дело в том, что на тот момент буст Shiba Inu достиг запредельных величин, что в руках основателя Эфира оказалось почти 7 миллиардов долларов. Можно было подумать, что Виталик Бутерин продаст монеты или переведёт их в Эфир, но вместо этого он слил лишь немного, а после полученные доллары отправил в помощь одной из благотворительных организаций в Индии. Итак, перед продажей Shiba Inu торговалась на отметке 0,000035 доллара, а после этого обрушилась до 0,000009 доллара.

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А теперь давайте считать. Ещё не так давно Илон Маск и компания пытались нас убедить в том, что Dogecoin и Shiba Inu должны стоить 1 доллар. В случае Dogecoin – цена всех монет составила бы 100 миллиардов долларов, а вот со второй всё сложнее. Дело в том, что Виталик сжёг свою половину, поэтому у основателей осталось не больше 150 триллионов, из которых они сожгли ещё какую-то сумму. Предположим, что у них сегодня 100 триллионов. Получается, что с лёгкой руки Илона Маска эти товарищи должны могли бы купить Apple, Google и ещё десяток компаний на сдачу. К счастью, безумие остановилось. Ранее инсайдеры уверяли, что Илон Маск далеко не альтруист. Якобы ему принадлежит крупная сумма в мемных криптовалютах, но пока данные не подтвердились.

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К чему мы это говорим? Дело в том, что отдельные товарищи не оставляют надежду получить ещё больше миллиардов на пустом месте. Так биржа Coinbase сегодня разместила токен Shiba Inu на своей платформе. Чуда не случилось, токен продолжил котироваться на отметке 0,000007 доллара, а пока мечта о триллионах так и остаётся мечтой. Возможно, мы ещё увидим подобные попытки в будущем, ведь в подобные предприятия вкладываются большие деньги и целая гора рекламы.