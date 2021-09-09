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Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов

Один из самых больших сборников 2021 уже доступен для скачивания
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Чем ещё заниматься долгими осенними вечерами, если не экспериментами со своими смартфоном? Xiaomi крайне медлительная и неповоротлива. Компания за последние годы выпустила более сотни телефонов, каждый из которых какое-то время получал официальную поддержку в виде прошивок и обновлений безопасности. Инсайдеры подсчитали, что на данный момент таковых не менее 116 единиц. На самом деле список больше, но мы исключили из него несколько индийских клонов, которые вообще никогда не светились в наших широтах. 

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Поскольку ждать появления российской версии MIUI 12.5 приходится долго, многие энтузиасты не выдерживают. Хорошо, если у вас флагман, на который прошивки приходит быстро, но обладатели бюджетников не имеют такой возможности, поэтому вынуждены либо ждать, либо экспериментировать. Ещё более актуальна проблема перепрошивки для старых смартфонов. К примеру, POCO F1 уже давно не обновлялся, а его судьба, похоже, не волнует никого из Xiaomi. Если у вас одна из старых прошивок, или она просто кастомная и давно не обновлялась, самое время перезалить более новую от 7 сентября. 

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Все прошивки официальные, что позволяет не думать о случайно попавших в систему вирусах и троянах. Прежде чем переходить к удалению вашей прошивки, убедитесь, что вы сохранили все важные данные. По ссылке можно найти различные образы, от MIUI 12 до MIUI 12.5. Выбирайте последнюю стабильную версию. Также важно обращать внимание на регион прошивки, но всё это вы знаете и без нас. 

  1. Redmi K30S
  2. Redmi Note 9
  3. Redmi 10
  4. Redmi 9 Prime [India]
  5. Redmi 8
  6. Redmi K40 Pro
  7. Mi Max 3
  8. Redmi Note 8
  9. Redmi Note 5
  10. Mi Note 10 Lite Zoom
  11. Mi 8 SE
  12. Mi 8 Pro
  13. Mi 9T
  14. Redmi 9C
  15. Mi Mix 2S
  16. Redmi Note 8 Pro
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  18. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
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  20. Redmi Note 9T
  21. Mi 11i
  22. POCO F2 Pro
  23. Redmi K20
  24. POCO M3
  25. Mi Mix 2
  26. POCO M3 Pro 5G
  27. Mi 10T
  28. Mi Note 3
  29. Mi 11 Lite 5G
  30. Mi 10T Lite [Global]
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  33. Mi CC9
  34. Mi 6X
  35. Mi 11
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  37. Mi Mix 3 5G
  38. Redmi 6A
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  40. Mi 9T Pro
  41. Redmi Note 8 (2021)
  42. Redmi 7
  43. Mi Mix 4
  44. Mi Pad 5 Pro 5G
  45. Mi 11X
  46. Redmi Note 9 Pro
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  50. Redmi Note 10 5G
  51. Redmi K40
  52. Mi 8 Lite
  53. Redmi Note 7S
  54. Redmi 6
  55. Redmi K30i 5G
  56. POCO F1
  57. Redmi 9A
  58. Redmi 6 Pro
  59. Redmi Note 7 Pro
  60. Mi 9 Pro 5G
  61. POCO X3
  62. Redmi Note 9S
  63. Redmi 9
  64. Mi 8 Explorer Edition
  65. Mi 10 Lite 5G
  66. Mi 11X Pro
  67. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  68. Redmi 9 Power [India]
  69. Redmi Note 6 Pro
  70. Mi MIX Fold
  71. Mi 8
  72. POCO M2
  73. Mi 9
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  76. Redmi K30 4G
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  79. Mi 9 SE
  80. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  81. Redmi 9T [Global]
  82. Redmi Note 10 Pro
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  85. Redmi K30 Pro
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