Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 116 актуальных смартфонов
Чем ещё заниматься долгими осенними вечерами, если не экспериментами со своими смартфоном? Xiaomi крайне медлительная и неповоротлива. Компания за последние годы выпустила более сотни телефонов, каждый из которых какое-то время получал официальную поддержку в виде прошивок и обновлений безопасности. Инсайдеры подсчитали, что на данный момент таковых не менее 116 единиц. На самом деле список больше, но мы исключили из него несколько индийских клонов, которые вообще никогда не светились в наших широтах.
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Поскольку ждать появления российской версии MIUI 12.5 приходится долго, многие энтузиасты не выдерживают. Хорошо, если у вас флагман, на который прошивки приходит быстро, но обладатели бюджетников не имеют такой возможности, поэтому вынуждены либо ждать, либо экспериментировать. Ещё более актуальна проблема перепрошивки для старых смартфонов. К примеру, POCO F1 уже давно не обновлялся, а его судьба, похоже, не волнует никого из Xiaomi. Если у вас одна из старых прошивок, или она просто кастомная и давно не обновлялась, самое время перезалить более новую от 7 сентября.
Все прошивки официальные, что позволяет не думать о случайно попавших в систему вирусах и троянах. Прежде чем переходить к удалению вашей прошивки, убедитесь, что вы сохранили все важные данные. По ссылке можно найти различные образы, от MIUI 12 до MIUI 12.5. Выбирайте последнюю стабильную версию. Также важно обращать внимание на регион прошивки, но всё это вы знаете и без нас.
- Redmi K30S
- Redmi Note 9
- Redmi 10
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi 8
- Redmi K40 Pro
- Mi Max 3
- Redmi Note 8
- Redmi Note 5
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Mi 8 SE
- Mi 8 Pro
- Mi 9T
- Redmi 9C
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 8 Pro
- Mi Mix 3
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Mi CC9e
- Redmi Note 9T
- Mi 11i
- POCO F2 Pro
- Redmi K20
- POCO M3
- Mi Mix 2
- POCO M3 Pro 5G
- Mi 10T
- Mi Note 3
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10T Lite [Global]
- Mi Pad 5
- POCO C3
- Mi CC9
- Mi 6X
- Mi 11
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi Mix 3 5G
- Redmi 6A
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi 9T Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 7
- Mi Mix 4
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 11X
- Redmi Note 9 Pro
- POCO M2 Pro
- Redmi 8A Dual
- Redmi 10X
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K40
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 7S
- Redmi 6
- Redmi K30i 5G
- POCO F1
- Redmi 9A
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- POCO X3
- Redmi Note 9S
- Redmi 9
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Redmi 9 Power [India]
- Redmi Note 6 Pro
- Mi MIX Fold
- Mi 8
- POCO M2
- Mi 9
- Redmi 7A
- Redmi Note 7
- Redmi K30 4G
- Redmi 9 India
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Redmi 9T [Global]
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 4G
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- Mi 10 Youth Edition
- POCO F3 GT
- Redmi Note 10
- POCO F3
- Mi 10 Pro
- Redmi 9C NFC
- Redmi K30 5G
- Mi Note 10
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9 5G [China]
- Mi 11 Ultra
- POCO X3 GT
- Redmi Note 10S
- Mi 10
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10i [India]
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Lite
- POCO X2
- POCO X3 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi 10S
- Note 5 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K20 Pro
- Redmi Y2
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 8A
- Redmi S2
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