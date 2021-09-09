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Чем ещё заниматься долгими осенними вечерами, если не экспериментами со своими смартфоном? Xiaomi крайне медлительная и неповоротлива. Компания за последние годы выпустила более сотни телефонов, каждый из которых какое-то время получал официальную поддержку в виде прошивок и обновлений безопасности. Инсайдеры подсчитали, что на данный момент таковых не менее 116 единиц. На самом деле список больше, но мы исключили из него несколько индийских клонов, которые вообще никогда не светились в наших широтах.

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Поскольку ждать появления российской версии MIUI 12.5 приходится долго, многие энтузиасты не выдерживают. Хорошо, если у вас флагман, на который прошивки приходит быстро, но обладатели бюджетников не имеют такой возможности, поэтому вынуждены либо ждать, либо экспериментировать. Ещё более актуальна проблема перепрошивки для старых смартфонов. К примеру, POCO F1 уже давно не обновлялся, а его судьба, похоже, не волнует никого из Xiaomi. Если у вас одна из старых прошивок, или она просто кастомная и давно не обновлялась, самое время перезалить более новую от 7 сентября.

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Все прошивки официальные, что позволяет не думать о случайно попавших в систему вирусах и троянах. Прежде чем переходить к удалению вашей прошивки, убедитесь, что вы сохранили все важные данные. По ссылке можно найти различные образы, от MIUI 12 до MIUI 12.5. Выбирайте последнюю стабильную версию. Также важно обращать внимание на регион прошивки, но всё это вы знаете и без нас.

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