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На фоне роста Эфира до $3800 российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты GeForce GTX 1660

Видеокарты ещё есть в продаже, но их количество постоянно снижается
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Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
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Криптовалюты вошли в очередную фазу роста. Увы, но это утверждение уже не вызывает сомнений, ведь сегодня Биткоин вырос до 50 000 долларов, а Эфир добрался до 3800 вечнозелёных. На этом фоне дорожают многие популярные альткоины, что свидетельствует о том, что инвесторы не исчерпали свои резервы и готовы вкладываться в цифровые деньги с небывалым усердием. Неясно, чем обусловлены столь оптимистичные настроения, ведь ничего сверхъестественного не происходит, а значит нет причин для рекордов. Возможно, в текущей ситуации отсутствие информации по криптовалютам – это уже хорошая информация. Как бы там ни было, многие геймеры осознали бесперспективность ожидания скидок на видеокарты.

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В начале августа российские магазины начали поднимать отпускные цены на всю продукцию. Ситуация не изменилась, ведь время от времени из продажи пропадают целые серии. Это может означать только одно: майнеры до сих пор не потеряли интерес и сбору новых ферм для добычи Эфира. Поскольку у большинства геймеров нет денег на GeForce RTX 3080 за 200 000 рублей, многие начали присматриваться к менее дорогим решениям. Результат: относительно недорогие карты раскупают с невероятной скоростью. Не верите? Обратите внимание на скриншот ниже. Перед вами абсолютно все доступные на момент написания модели серии GeForce GTX 1660. Ещё утром их было 8, ну а сейчас 5. Кто знает, может быть следующим утром, когда вы эту новость прочтёте, в продаже останется всего несколько моделей.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

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За 47 тысяч можно взять GeForce GTX 1660 производства Palit. Она предлагает удовлетворительный игровой потенциал, позволяя не думать о настройках графики в проектах 3-летней давности или идти на компромисс с текстурами в разрешении 1080р в новых блокбастерах, ведь здесь придётся использовать автонастройку. Данная модель может похвастать заводским разгоном до 1830 МГц, что гарантирует пару fps, которые так необходимы в новых играх класса ААА.

За 55 000 можно взять GeForce GTX 1660 Ti. Она обладает более внушительным потенциалом, но мы бы рекомендовали вам присмотреться к модели GeForce GTX 1660SUPER. В данном случае у нас здесь более скоростная видеопамять. За это придётся доплатить ещё 5 тысяч рублей, но здесь уже каждый решает сам. Мы полагаем, что результат стоит этих 5000, ну а выбор за потребителем, ведь у кого-то больше просто нет.

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На этом доступные видеокарты закончились. Ясно, что 47 000 для подобных карт – это откровенный грабёж, но реальность такова, что нам с вами приходится выбирать. Кто-то продолжает ждать, а некоторые – разбирают подобные видеокарты. Возможно, не так быстро, как горячие пирожки, но темпы внушительные.

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