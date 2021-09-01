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Большинство финансовых экспертов, политиков и общественных деятелей смотрят на криптовалюты с большой долей сомнения. Точно такая же позиция и у большей части учёных и других обременённых знаниями и опытом людей. А вот обыватели любят и ценят виртуальные монетки. Особенно фанаты Илона Маска и прочих гуру и создателей финансовых пирамид современности. Ситуация в том, что многие из вышеперечисленных людей думают не только о том, что происходит в обществе сегодня, но и пытаются оценить влияние данного феномена на будущее. И вот здесь всё очень плохо, ведь никакой реальной ценности криптовалюты не имеют. Это обычные цифры на компьютере, не содержащие полезной для человечества информации. Рассуждать на эту тему можно сколько угодно долго, но есть факт, свидетельствующий о необходимости перемен в существующих механизмах существования криптовалют. Если его не искоренить в ближайшее время, то политики могут прикрыть цифровую лавочку в считанные годы.

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Проблема в нестабильности. Ситуация следующая: мы говорим об обычных трудящихся, которые могут откладывать на пенсию, развлечения и покупку тех или иных товаров определённую сумму в месяц. Поскольку за последние годы многие просто разорились, потеряв из-за криптовалют всё, то покупательская способность общества падает. Как результат: меньше ВВП и доходов в бюджет, что грозит снижением трат на социальные сферы. Как никто остро это понимают политики. Они осознают, что если человек отдал 200 000 долларов, которые он скопил на пенсию, мошенникам, то в будущем он будет висеть на плечах государства. А где взять денег, если миллиардеры спокойно сидят на своих миллиардах, консолидируя всё большие активы, а граждане оказываются ни с чем?

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Одним из последовательных критиков криптовалют остаётся Джо Байден. Президент США ещё в 2018 году грозил ликвидировать Биткоин. Заняв свой пост, он пока не выполнил предвыборного обещания, но не устаёт выражать свою позицию по этому поводу. В 2018 он призывал правительство к жёстким регулирующим мерам, позволяющим взять Биткоин под контроль. В 2020 году он отметил, что криптовалюты не могут называться деньгами, а несколько дней назад предупредил американцев об опасности использования цифровых активов.

Его заявления во многом перекликаются с первыми двумя абзацами данного материала, поэтому повторять их нет никакого смысла. Нюанс в том, что он прямо назвал последствия распространения криптовалют катастрофическими и опасными как для доллара, так и для обычных граждан Америки. Вопрос лишь в том, будет ли что-то предприниматься на этому фоне? Пока Джо высказывается пусть и от имени президента, но без последствий. Ну а сможет и захочет ли сам Байден изменить ситуацию, мы узнаем в ближайшие годы.