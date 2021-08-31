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Уже скоро состоится 10-летний юбилей выхода The Elder Scrolls V: Skyrim. Игра стала настоящим шедевром, а многие фанаты до сих пор не устают перепроходить её, раз от раза находя всё новые механики и любопытные подробности. Особенно интересны модификации. Тысячи энтузиастов сделали всё возможное, чтобы игра выглядела на только современно, но и включала тысячи новых квестов. Кто-то рисует оружие, другие – доспехи, некоторые – оттачивают свои способности в создании новых персонажей и даже рас. Перечислить всё просто нет никакой возможности, ведь мир Скайрима богат, а часто даже фанаты не знают всех его тонкостей и уж тем более не следят за всеми популярными модификациями.

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Что же, есть и такие, кто помнит не только Skyrim, но и более старую Oblivion. Фанатское сообщество там меньше, но всё равно огромное по сравнению со многими популярными проектами. Что же, ребята из Digital Dreams решили выяснить, как вообще будет выглядеть The Elder Scrolls IV после того, как в неё добавить все самые популярные моды. Мало того, они не стали себя ограничивать только квестами, ведь здесь всех фанатов ждёт трассировка лучей, позволяющая ощутимо улучшить качество картинки. Прежде чем делать какие-то выводы, лучше один раз посмотреть видео.

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Как вам? Текстур определённо не хватает, ведь благодаря современным движкам любая новая игра второго и даже третьего эшелона выглядит в этом плане лучше. А вот вода и отражения смотрятся неплохо. Назвать всё это Next Gen не поворачивается язык, но ведь речь об игре 2006 года. Это нужно учитывать, ведь энтузиасты не волшебники, и часто работают в одиночку и не имеют достаточного количества навыков для решения сложных задач с графикой. В список модов включены не только графические, но и расширения системы квестов, увеличение игрового мира, а также полный пересмотр способностей персонажа. Многие фанаты относятся к подобным вещам с насторожённостью. Мы же рекомендуем вначале попробовать, а уже потом делать далекоидущие выводы.

Под видео можно посмотреть список модификаций и даже скачать их для быстрой установки. Энтузиасты отмечают, что запускали игру на современном железе, но более чем 200 модификаций не сильно повлияли на её прожорливость. Это значит, что вы сможете играть в столь масштабный проект даже на скромном по современным меркам компьютере.

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