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Сколько лет Лиза Су нам обещала выпустить самую быструю видеокарту на рынке? Не случилось, ведь несмотря на определённые успехи, Big Navi так и не сумел занять верхнюю строчку. Сегодня приходится констатировать, что самой быстрой настольной видеокартой на планете является GeForce RTX 3090. Графический чип получил 24 Гб суперскоростной памяти GDDR6X, работающей на тактовой частоте 19 500 МГц, в комплекте с внушительными техническими характеристиками и 384-битной шиной памяти. Всё это позволило ему обойти флагманский Radeon RX 6900 XT на 5%, что стало неприятным сюрпризом для всей команды инженеров AMD. Судя по всему, красные накопили достаточное количество прокачанных графических чипов и планируют бросить вызов своему сопернику не только в отдельно взятой лаборатории под водой или азотом, но и в потребительском секторе.

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Известно, что ранее AMD уже выпускала графический чип Navi 21 XTXH на базе видеокарты Radeon RX 6900 XT для избранных ОЕМ-партнёров. Его отличительной чертой был заводской разгон GPU до 2345 МГц и буст видеопамяти до 18 000 МГц. Поскольку таких видеокарт было мало и продавались они в составе компьютеров, оценивать их реальную мощь было бесполезно. Похоже, уже вскоре аналогичное, но более мощное решение появится на прилавках магазинов. Якобы, новая видеокарта будет называться Radeon RX 6900 XTX. Она получит 16 ГБ видеопамяти с тактовой частотой 18 000 МГц и графический чип Navi 21 XTXH с тактовой частотой 2345 МГц. На первый взгляд может показаться, что перед нами указанная выше модель, но на самом деле это другой зверь. Так, пиковая мощность новинки будет доходить до 24,93 терафлопс, в то время как присутствующая на рынке карта может похвастать показателем в 24,01 терафлопс.

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Эксперты полагают, что это позволит нарастить производительность до 8%, что будет достаточно для попытки обойти GeForce RTX 3090 в игровых тестах. В данном случае стоит учитывать архитектурные различия между видеокартами, ведь на стороне зелёных традиционно широкая шина памяти, в то время как красные бьют противника отлично зарекомендовавшей себя технологией Infinity Cache.

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Возрастут и требования к питанию, а значит любителям бескомпромиссных решений придётся озаботиться и этой проблемой. Также увеличится и цена, которая с высокой долей вероятности остановится на отметке 1500 долларов, вплотную приблизившись к конкуренту. Поскольку сегодня цены на видеокарты не соответствуют рекомендованным, говорить об этом не стоит. Но тот факт, что на рынке появится новый лидер, не может не радовать. Это означает, что противостояние между компаниями только началось.