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GeForce GTX 1080 Ti после майнинга или новая Radeon RX 6600 XT – оптимальный выбор от Benchmark

Старый флагман с Авито или новый середняк из магазина?
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Тот факт, что видеокарты будут дорожать, уже не вызывает сомнений. Даже самые наивные геймеры осознали, что к осени цены не вернутся к рекомендованным. На самом деле на данный момент есть только один вопрос: до какой степени видеокарты будут дорожать, и сколько ещё это безобразие будут продолжаться. Поскольку мы не числимся в числе штатных аналитиков JPMorgan Chase, то на второй вопрос у нас ответа нет, а вот относительно первого есть вполне логичная позиция, которая сегодня и будет озвучена в данном материале. Суть решения проста: есть два варианта, которые мы предлагаем в качестве возможного выхода из сложившегося положения, но, какой из них лучше, решит текущее исследование. 

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Итак, ребята с канала Benchmark провели любопытное тестирование. Они взяли две видеокарты: GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX 6600 XT. Первая стала настоящим хитом своего времени и ещё долго будет сниться миллионам геймеров, поскольку оставляла только самые лучшие воспоминания. Перед нами старый флагман, вышедший во времена, когда NVIDIA ещё не догадалась продавать свои видеокарты за 1500 долларов. Radeon RX 6600 XT – это представитель средневысокого сегмента. Но это если исходить из цены, ведь по техническим показателям перед нами бюджетный вариант на 128-битной шине, с крошечным графическим чипом и низким энергопотреблением. Главный вопрос: какую видеокарту лучше купить прямо сейчас, если хочется играть, а денег на GeForce RTX 3080 нет.? Результаты представлены в таблице ниже. 

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Сегодня обойдёмся без средних значений. Как видите, только в одной игре разница между участниками теста значительная, в то время как во всех остальных минимальная, либо обе карты идут нос к носу. Именно поэтому будем считать, что в большинстве сценариев видеокарты равны, а основной эффект оказывает процессор, количество и скорость оперативной памяти. Все это значит, что на первый план выходит цена. Найти рабочую GeForce GTX 1080 Ti на Авито можно примерно за 60 000 рублей. Это средняя цена, но есть дешевле и дороже. Последние предлагают заводской разгон, что позволит получить ещё несколько fps в играх. Новенькая Radeon RX 6600 XT стоит 63 000 рублей, а значит по факту у нас снова ценовой паритет. Как же быть?

Можно сколько угодно говорить, что видеокарта, как хорошее вино – с возрастом становится только лучше. На самом же деле купленная вами GeForce GTX 1080 Ti с высокой вероятностью работала в шахте годами. Пусть за ней там хорошо ухаживали, пусть на ней 11 Гб памяти на 352-битной шине. Вам нужно играть, или меряться количественными показателями? Очевидно, что пацаны с района заценят GeForce GTX 1080 Ti, но разумный человек купит Radeon RX 6600 XT. Учтите, что она быстрее GeForce RTX 3060, но стоит на 20 000 дешевле. Надеемся, что правильный выбор найден. 


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