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5 августа в сети Эфириума разразился хардфорк London (EIP 1559). Отметим, что этого события ждали несколько лет. Виталик Бутерин хотел перейти к критическим изменениям ещё в 2019 году, но по факту всё решает команда разработчиков, за спинами которых стоят люди, получившие на момент создания Эфира 72 миллиона монет. Если попытаться подсчитать общую сумму, то получатся 220 миллиардов долларов. Что и говорить, ребята в буквальном смысле нарисовали себе денег, превратившись в мультимиллиардеров. Но сегодня не об этом. Хардфорк London действительно стал решающим для Эфира, ведь после его активации у экспертов не осталось сомнений в решимости криптовалюты идти дальше. А дальше только отказ от традиционной модели Proof-of-Work и переход на Proof-of-Stake, которая в точности на 100% копирует современную банковскую систему.

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Если для экспертов EIP 1559 стал сигналом, то для майнеров головной болью. Если вы не в курсе, то с 5 августа фермеры почти не получают комиссий, которые снизились на 99% и теперь составляют незначительную толику в доходе. Обычно в таких ситуациях мы перечисляем мнения аналитиков и экспертов, но сегодня просто перейдём на сайт, созданный с одной целью: отслеживать количество сжигаемого Эфира. Поскольку многие читатели могут увидеть наш материал с опозданием, то цифры не будут соответствовать реальности. Именно поэтому переходите сюда. Там данные обновляются в реальном времени.

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Прежде всего нас интересует верхняя левая строка, отражающая общее количество сожжённого Эфира. Как видите, спустя 20 дней безвозвратно сгорело более 100 000 монет, что очень много. Далее смотрим на цифру 2, где отражена стоимость сожжённого Эфира на момент написания данного материала. 317 миллионов. Как вам такая сумма? Это всё деньги майнеров, которые недополучили их потому, что владельцы 220 миллиардов долларов больше не хотят зависеть от тех, кто на своих видеокартах добывает Эфир. Они хотят стабильности, когда монета не будет дорожать и дешеветь, пытаясь превратить её в некий финансовый стандарт. На самом же деле они просто хотят ещё денег, ведь часть из этих 220 миллиардов уже потрачена.

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Если вас не впечатлил масштаб, то можно перейти к маленьким цифрам. Так, каждую минуту система сжигает Эфира на 12 000 долларов. Нагрузка распределяется на всех майнеров. Включайтесь, Виталик Бутерин и команда миллиардеров ждут, когда же вы заработаете им больше денег.