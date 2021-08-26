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Весь август Биткоин демонстрировал невероятную стойкость. Слухи и скором падении, проблемы на криптобирже Binance и сложная позиция американских властей должны были бы обрушить стоимость цифровых денег, но по какой-то причине Биткоин всё ещё держится. Есть мнение, что главная причина заключается в крупных держателях криптовалюты, именуемых Китами. Эти ребята купили тысячи монет, когда Биткоин находился на самом дни. Если сегодня они попытаются сбросить их все – криптовалюта резко упадёт. Поэтому Киты спокойно и методично избавляются от активов. Если говорить о возможном доходе, то купив за 30 000, а продав за 45 000 можно уже поднять 50%, а ведь даже сегодня Биткоин стоит 47 000 долларов.

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Кстати, о цене, если вы сегодня утром смотрели на график и думали, что криптовалюты наконец начнут дорожать, то спешим вас разочаровать. Аналитики уверяют, что никакой коррекции не будет. Упоминается «малый бычий клин», который должен разогнать стадо медведей, пасущихся у подножья Биткоина и препятствующих его росту. Якобы, если фигура сработает, то цифровые деньги разгонятся до 52 000 долларов, а ведь это прямой путь к новым рекордам. Отметим, что ранее аналитики называли именно отметку в 50 000 сложной. Если её преодолеть, то есть все шансы ожидать очередного подъёма.

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Если вы относитесь к подобным новостям скептически, то для вас есть другой прогноз. Создатель «Линии Боллинджера» (собственной персоной), которая служит ключевым индикатором для рынка, предостерёг от крупных вложений. По его мнению, сегодня Биткоин слишком нестабилен, а значит предсказать его курс сложно не только в долговременной перспективе, но и на несколько дней. Джон Боллинджер советует не делать крупных ставок на короткие позиции. При этом стоит понимать, что в настоящее время многие аналитики даже не могут пояснить причины того, что Биткоин за несколько дней с 50 000 опустился до 47 тысяч долларов. Вполне возможно, сегодня действительно стоит повременить, ведь как только Киты распродадут криптовалюту, они захотят снова как следует закупиться. Очевидно, что делать это лучше, когда цифровое золото стоит 30 000, а не 47 000.

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Вообще не все согласны с подобной позицией. К примеру, компания Microstrategy продолжает наращивать криптовалютный портфель. Несколько дней назад они купили 3900 монет на сумму 177 миллионов долларов. В итоге им принадлежит 108 900 монет на сумму более чем 2.9 миллиарда долларов.