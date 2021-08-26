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В Epic Games Store раздают ремастер Saints Row, а NVIDIA дарит ещё не вышедшую Battlefield 2042

Не все игры можно получить бесплатно
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В последнее время разработчики игр нечасто балуют нас новыми проектами. Блокбастеры появляются редко, а многие студии стараются оттянуть сроки выхода. Очевидно, что всё дело в доступности видеокарт, ведь сегодня GeForce RTX 3060 вместо 400 долларов стоит больше 1000, что делает её слишком дорогой для большинства любителей компьютерных игр. Единственным разумным вариантом остаётся попытка раскочегарить старую систему и в сотый раз перепройти культовые проекты. Хотя, сегодня можно сделать исключение, ведь площадка Epic Games Store решила преподнести нам небольшой сюрприз. В данном случае определение размера этого самого сюрприза связано с тем, какие жанры вы предпочитаете, но на безрыбье и рак рыба. 

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Итак, начиная с 26 августа и всю следующую неделю продлится раздача Saints Row: The Third Remastered. Как вы могли понять из названия, это улучшенная версия, которая получила массу визуальных и текстурных улучшений. Кроме того, включены все 30 различных дополнений из оригинальной версии, а также 3 большие DLC. Пока многие геймеры лениво лежат на море, а сервера не загружены, качайте Saints Row и врывайтесь в зубодробительный экшен. Оригинальная версия вышла в 2006 году, а ремастер в 2020. Многие отмечают, что сегодня таких игр больше не делают, с чем мы полностью согласны. 

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Если вы думали, что это все новости, то сильно ошиблись, ведь источники сообщили, что шанс получить бесплатную Battlefield 2042 существует. Не бесплатные выходные, а полноценную версию игры на свой компьютер. Ранее стало известно о том, что NVIDIA стала партнёром раздачи, но позднее поползли слухи о том, что никакой акции не будет. Сегодня стало ясно, что просто так получить Battlefield 2042 за покупку видеокарты не получится, ведь для этого нужно взять полноценный системный блок у партнёров компании. Важно, чтобы он был построен на геймерской карте, а сама игра в честь получит полную поддержку технологии DLSS. 

Назвать партнёров в РФ пока сложно, поскольку акция на Battlefield 2042 стартовала только 24 августа. Скорее всего, это будут крупные сети, традиционно сотрудничающие с NVIDIA. Раздача продлится до 14 сентября, а значит у всех, кто планировал себе купить новый системник, есть отличная возможность взять его с неплохим подарком. На погашение кода отводится больше времени, что позволит воспользоваться им до 14 декабря. Всем покупателям видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3000 в подарок идёт комплект предзаказа включая дополнения в виде оружия и брони. 

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