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Xiaomi выпустила стабильную официальную MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов 18-21 гг

Идин из самых больших сборников прошивок от официального разработчика
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В последнее время Xiaomi нечасто балует нас инсайдерскими утечками. Временами появляются новости о выходе очередного флагмана или прекращении выпуска одного из популярных аппаратов. Недавно было объявлено о закрытии серии Mi, что выглядит странно, поскольку за долгие годы для миллионов людей по всему миру это название стало брендом. Вы себе можете представить, чтобы Apple вместо iPhone 13 внезапно выпустила Telephone 1? Никто в здравом уме не делает столь необдуманных поступков. Возможно, в будущем нам всё объяснят, но пока это выглядит странно, как и тот факт, что за 5 месяцев с начала рассылки MIUI 12.5, большинство смартфонов так и не получило российскую версию. 

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Мало того, китайская компания регулярно выпускает обновления безопасности для старых смартфонов на базе MIUI 12, но рассылка их по всему миру идёт так медленно, что некоторые могут просто не дождаться счастливого момента. Сегодня у нас есть возможность получить самую последнюю версию программного обеспечения. Учтите, что речь идёт об официальных прошивках, в которых нет скрытых бекдоров, майнеров и шпионских утилит для кражи денег с кредитных карт. 

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Всего в сборнике 120 смартфонов, но часть из них индийские клоны. Обычно мы не делаем ссылки на подобные аппараты, но в последнее время на китайских площадках начали всё чаще появляться телефоны для индийского рынка, которые стоят дешевле всех остальных предложений. В них есть английский язык, а в некоторых присутствует даже кастомная российская прошивка. Если у вас именно такой аппарат, то скачать MIUI 12 или MIUI 12.5 для него не составит труда. 

Ссылка общая для всех смартфонов. Нажав на нужный вам девайс, вы увидите несколько различных версий. Выбирайте подходящую для вашего телефона, а не ту, что нравится вам в данный момент. В большинстве случаев вы просто потеряете время, но иногда можете превратить свой аппарат в кирпич. 

  1. Mi 11 Ultra
  2. Redmi Note 7 Pro
  3. Redmi 6 Pro
  4. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  5. Redmi K30 4G
  6. Mi 9 SE
  7. Redmi Y2
  8. Mi 10i [India]
  9. Redmi Note 9 5G [China]
  10. Mi 10S
  11. Redmi K40 Gaming Edition
  12. Mi Max 3
  13. Mi Mix 4
  14. POCO X3 GT
  15. Mi Note 10 Lite Zoom
  16. Redmi Note 10S
  17. Redmi K30i 5G
  18. Redmi 10X 4G
  19. Redmi Note 7S
  20. Mi 10 Youth Edition
  21. Redmi Note 6 Pro
  22. Redmi S2
  23. POCO X2
  24. Redmi 9C NFC
  25. POCO F2 Pro
  26. Redmi Note 9 Pro Max [India]
  27. Redmi 9
  28. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
  29. Mi 10
  30. Mi 10 Lite 5G
  31. Mi 10 Ultra
  32. Redmi 10X
  33. Redmi 9 Power [India]
  34. Mi Mix 3 5G
  35. Mi Mix 2S
  36. Mi 9 Pro 5G
  37. Mi 8
  38. Mi 11 Lite 5G
  39. Mi Note 10 Lite
  40. Mi 11X Pro
  41. Redmi Note 7
  42. Mi 8 Explorer Edition
  43. Redmi 6
  44. Mi 11 Lite 4G
  45. Redmi 10X Pro
  46. POCO M3
  47. Mi 9T Pro
  48. Redmi K40
  49. POCO C3
  50. Redmi 9T [Global]
  51. Mi 6X
  52. Redmi K20 Pro
  53. Redmi Note 8T
  54. Redmi Note 9 Pro [India]
  55. Redmi 6A
  56. Redmi 9A
  57. POCO F3
  58. Mi 11i
  59. Mi CC9
  60. Redmi Note 9T
  61. Redmi K20
  62. Redmi 8A
  63. Mi Mix 2
  64. Mi CC9 Meitu Edition
  65. Redmi K30 Pro
  66. Mi MIX Fold
  67. Note 5 Pro
  68. Mi Pad 5 Pro 5G
  69. Mi Note 3
  70. Mi CC9 Pro
  71. Mi Mix 3
  72. Redmi 9C
  73. Redmi 7
  74. Mi 8 SE
  75. Redmi 9 India
  76. Redmi 8A Dual
  77. Redmi K30S
  78. Redmi Note 9S
  79. Redmi 8
  80. Redmi K30 5G
  81. Redmi 10
  82. Redmi Note 10 5G
  83. Mi CC9e 
  84. POCO M2 Pro
  85. Redmi Note 5
  86. Redmi Note 9 4G [China]
  87. Mi Pad 5
  88. POCO X3 Pro
  89. POCO M3 Pro 5G
  90. POCO M2
  91. POCO F3 GT
  92. Redmi Note 10 Pro [India]
  93. Redmi Note 8 Pro
  94. Mi 10T Lite [Global]
  95. Redmi 9 Prime [India]
  96. Redmi Note 9 Pro
  97. Mi 10T
  98. Mi 8 Pro
  99. Redmi K30 Ultra
  100. POCO F1
  101. Redmi K40 Pro+
  102. Mi 10 Pro
  103. Mi 9
  104. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  105. Redmi Note 9
  106. Redmi Note 8
  107. Redmi K40 Pro
  108. POCO X3
  109. Mi Note 10
  110. Redmi 7A
  111. Mi 9 Lite
  112. Mi 9T
  113. Redmi Note 8 (2021)
  114. Redmi 9C
  115. Mi 11X
  116. Redmi Note 10
  117. Mi 8 Lite
  118. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  119. Mi 11
  120. Redmi Note 10 Pro [Global]
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