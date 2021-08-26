Xiaomi выпустила стабильную официальную MIUI 12 и MIUI 12.5 для 120 актуальных смартфонов 18-21 гг
В последнее время Xiaomi нечасто балует нас инсайдерскими утечками. Временами появляются новости о выходе очередного флагмана или прекращении выпуска одного из популярных аппаратов. Недавно было объявлено о закрытии серии Mi, что выглядит странно, поскольку за долгие годы для миллионов людей по всему миру это название стало брендом. Вы себе можете представить, чтобы Apple вместо iPhone 13 внезапно выпустила Telephone 1? Никто в здравом уме не делает столь необдуманных поступков. Возможно, в будущем нам всё объяснят, но пока это выглядит странно, как и тот факт, что за 5 месяцев с начала рассылки MIUI 12.5, большинство смартфонов так и не получило российскую версию.
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Мало того, китайская компания регулярно выпускает обновления безопасности для старых смартфонов на базе MIUI 12, но рассылка их по всему миру идёт так медленно, что некоторые могут просто не дождаться счастливого момента. Сегодня у нас есть возможность получить самую последнюю версию программного обеспечения. Учтите, что речь идёт об официальных прошивках, в которых нет скрытых бекдоров, майнеров и шпионских утилит для кражи денег с кредитных карт.
Всего в сборнике 120 смартфонов, но часть из них индийские клоны. Обычно мы не делаем ссылки на подобные аппараты, но в последнее время на китайских площадках начали всё чаще появляться телефоны для индийского рынка, которые стоят дешевле всех остальных предложений. В них есть английский язык, а в некоторых присутствует даже кастомная российская прошивка. Если у вас именно такой аппарат, то скачать MIUI 12 или MIUI 12.5 для него не составит труда.
Ссылка общая для всех смартфонов. Нажав на нужный вам девайс, вы увидите несколько различных версий. Выбирайте подходящую для вашего телефона, а не ту, что нравится вам в данный момент. В большинстве случаев вы просто потеряете время, но иногда можете превратить свой аппарат в кирпич.
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Redmi K30 4G
- Mi 9 SE
- Redmi Y2
- Mi 10i [India]
- Redmi Note 9 5G [China]
- Mi 10S
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi Max 3
- Mi Mix 4
- POCO X3 GT
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Redmi Note 10S
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 7S
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- POCO X2
- Redmi 9C NFC
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- Redmi 9
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Mi 10
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Ultra
- Redmi 10X
- Redmi 9 Power [India]
- Mi Mix 3 5G
- Mi Mix 2S
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 8
- Mi 11 Lite 5G
- Mi Note 10 Lite
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 7
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi 6
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi 10X Pro
- POCO M3
- Mi 9T Pro
- Redmi K40
- POCO C3
- Redmi 9T [Global]
- Mi 6X
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 9 Pro [India]
- Redmi 6A
- Redmi 9A
- POCO F3
- Mi 11i
- Mi CC9
- Redmi Note 9T
- Redmi K20
- Redmi 8A
- Mi Mix 2
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi K30 Pro
- Mi MIX Fold
- Note 5 Pro
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi Note 3
- Mi CC9 Pro
- Mi Mix 3
- Redmi 9C
- Redmi 7
- Mi 8 SE
- Redmi 9 India
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30S
- Redmi Note 9S
- Redmi 8
- Redmi K30 5G
- Redmi 10
- Redmi Note 10 5G
- Mi CC9e
- POCO M2 Pro
- Redmi Note 5
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi Pad 5
- POCO X3 Pro
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M2
- POCO F3 GT
- Redmi Note 10 Pro [India]
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10T
- Mi 8 Pro
- Redmi K30 Ultra
- POCO F1
- Redmi K40 Pro+
- Mi 10 Pro
- Mi 9
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8
- Redmi K40 Pro
- POCO X3
- Mi Note 10
- Redmi 7A
- Mi 9 Lite
- Mi 9T
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 9C
- Mi 11X
- Redmi Note 10
- Mi 8 Lite
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi 11
- Redmi Note 10 Pro [Global]
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