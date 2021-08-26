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В последнее время Xiaomi нечасто балует нас инсайдерскими утечками. Временами появляются новости о выходе очередного флагмана или прекращении выпуска одного из популярных аппаратов. Недавно было объявлено о закрытии серии Mi, что выглядит странно, поскольку за долгие годы для миллионов людей по всему миру это название стало брендом. Вы себе можете представить, чтобы Apple вместо iPhone 13 внезапно выпустила Telephone 1? Никто в здравом уме не делает столь необдуманных поступков. Возможно, в будущем нам всё объяснят, но пока это выглядит странно, как и тот факт, что за 5 месяцев с начала рассылки MIUI 12.5, большинство смартфонов так и не получило российскую версию.

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Мало того, китайская компания регулярно выпускает обновления безопасности для старых смартфонов на базе MIUI 12, но рассылка их по всему миру идёт так медленно, что некоторые могут просто не дождаться счастливого момента. Сегодня у нас есть возможность получить самую последнюю версию программного обеспечения. Учтите, что речь идёт об официальных прошивках, в которых нет скрытых бекдоров, майнеров и шпионских утилит для кражи денег с кредитных карт.

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Всего в сборнике 120 смартфонов, но часть из них индийские клоны. Обычно мы не делаем ссылки на подобные аппараты, но в последнее время на китайских площадках начали всё чаще появляться телефоны для индийского рынка, которые стоят дешевле всех остальных предложений. В них есть английский язык, а в некоторых присутствует даже кастомная российская прошивка. Если у вас именно такой аппарат, то скачать MIUI 12 или MIUI 12.5 для него не составит труда.

Ссылка общая для всех смартфонов. Нажав на нужный вам девайс, вы увидите несколько различных версий. Выбирайте подходящую для вашего телефона, а не ту, что нравится вам в данный момент. В большинстве случаев вы просто потеряете время, но иногда можете превратить свой аппарат в кирпич.

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