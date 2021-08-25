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Майнинг Chia Coin на домашнем ПК – вернуть вложения почти не возможно, а цена продолжает падать

Изучаем официальную информацию с сайта разработчиков относительно эффективности добычи криптовалюты Chia Coin
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С момента бума Chia Coin прошло уже несколько месяцев. За это время многие забыли о существовании новой криптовалюты, которая должна была стать убийцей Биткоина, но превратилась в самую настоящую ловушку для сотен тысяч людей по всему миру. Дело в том, что на пике роста Chia Coin многие пользователи вложились в создания ферм, которые должны были сделать их богатыми в самые сжатые сроки. Как это обычно бывает, разбогатели только создатели самой криптовалюты, но было бы глупо ожидать иного расклада. Если бы в качестве платформы для майнинга использовались видеокарты или процессоры, шахтёры уже давно перешли на другой токен, вот только на их шеях балластом лежат жёсткие диски, которые уже давно не пользуются популярностью. Мало того, фермеры покупали их в момент роста, а значит продать их сегодня – прямой путь потерять чуть ли не половину денег. 

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Обычно мы подсчитываем реальные заработки владельцев нескольких жёстких дисков, но не сегодня, ведь разработчики наконец заполнили активной строку прибыльности на 1 Тб ёмкости жёсткого диска. Поскольку наши подсчёты основаны на приблизительных цифрах, многие наши читатели ставили их под сомнение. Что же, сегодня у нас официальные данные. Давайте посчитаем, вы ведь так это любите. 

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Предположим, что мы собираем ферму на домашнем компьютере. При этом у нас уже есть обычный системный блок, на котором мы продолжим работать в штатном режиме. Поскольку мы не миллионеры, а материнская плата самая обычная, в неё помещается 5 жёстких дисков. Так как мы хотим получить оптимальную эффективность берём 5 SEAGATE Exos X18. Данный накопитель обладает просто невероятным количеством времени на отказ (2.5 миллиона часов), что делает его идеальным инструментом для фарминга. 5 таких жёстких дисков обойдётся вам в 260 000 рублей (52 000 за единицу), что равняется 3500 долларам на момент написания материала. 

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5 накопителей по 18 Гб дают нам 90 Тб. Согласно официальным данным, 1 Тб генерирует 2.32 доллара в месяц. Это значит, что наша ферма будет зарабатывать 209 долларов за 30 дней. Если разделить сумму вложений в 3500 долларов на ежемесячную прибыль, то получается, что мы сможем отбить вложения за 17 месяцев. А ведь нам обещали совсем другую перспективу. На самом деле всё куда хуже, ведь с каждым месяцем сложность майнинга Chia Coin растёт. К примеру, за месяц данный показатель увеличился на 15-20%. Если включить в наше уравнение переменную усложнения, то выходит, что вернуть вложения получится не ранее, чем через 2 года. Может быть, если вся эта афера будет продолжать существовать в 2023 году. 

Как видите, за последние 3 месяца цена криптовалюты упала более чем в 3 раза, а конца и края этому процессу не видно. 

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