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На пути отечественной полупроводниковой отрасли есть множество препятствий. Среди наиболее явных можно назвать низкое финансирование. Сравнивать с Китаем не будем, но даже в Европе, где кроме ARM похвастать нечем, дела с разработками идут куда лучше. Кроме денег есть явная коррупционная составляющая, основанная на стоимости конечного продукта. По факту: никто не знает, сколько стоит тот или иной процессор, а государственные компании покупают их за бюджетные деньги. Это значит, что эффективность здесь не на первом месте, ведь не нужно отбивать вложения и продумывать схему возврата средств. За всё заплатят налогоплательщики. Ну а вообще есть сложности с доступом к современным технологиям, ведь неусыпное око американского правительство пытается сделать всё возможное, чтобы помешать перспективным проектам по всему миру.

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К сожалению, внутренние просчёты несут больше опасности, чем дядюшка Сэм, а значит нужны перемены. Неясно, относится ли данный материал к слову «перемены», но больше никаких новостей на эту тему нет. Как стало известно, концерн «Автоматика» показал полноценный компьютер, основанный на российском процессоре «Эльбрус-2С3». Среди его отличительных свойств значится низкая цена, что позволяет говорить о нём, как о массовом продукте. Представители корпорации Ростех уверяют, что он получил высокую производительность и может похвастать компактными габаритами. Наиболее весомым аргументом в поддержку данного компьютера считается высокий уровень защиты данных, что позволяет не беспокоиться о вторжениях из вне.

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Компьютер был показан в рамках форума «Армия-2021», а сам процессор включает два ядра, получивших тактовую частоту 2 ГГц. Внутри также находится графический чип и блоки, позволяющие кодировать и декодировать видео. ПК может работать на базе множества российских операционных систем. Он поддерживает стандарт OpenGL, что позволяет обрабатывать информацию в разрешении 4К, выводя её одновременно на три монитора.

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Процессор «Эльбрус-2С3» выполнен по 16-нм техпроцессу и должен гарантировать достаточную для своих целей производительность. Представители разработчика уверяют, что это первый компьютер на российском рынке, основанный на отечественном процессоре, который займёт место в нижнем ценовом сегменте. На его основе можно создавать целый спектр различных устройств, от моноблоков, до промышленных систем и бортовых вычислительных модулей. Разработка непременно заинтересует тех, кто не хочет стать жертвой кибератак. К сожалению, пресса так и не смогла узнать, сколько же будет стоить новый бюджетный компьютер.