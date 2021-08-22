Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Больше 1% всех пользователей Windows 10 уже успели опробовать новую версию настольной операционной системы. Цифра может показаться незначительной, но на самом деле это порядка 10 миллионов активных пользователей. Скорее всего, цифра намного больше, ведь многие энтузиасты предпочли получить образ не из официальных источников, а скачать с торрентов, либо с ресурсов, где доступны пользовательские сборки. Именно поэтому точного количества тех, кто уже познакомился с новой ОС, нет. Что любопытно, по официальным данным, предоставленным Microsoft, не менее 50% всех пользователей готовы перейти на Windows 11 прямо сейчас, будь она полностью готова.

реклама

Вообще официальные предварительные образы уже доступны, но это только капля в море, ведь есть ещё каналы распространения для участников программы бета-тестирования. В настоящий момент идёт активное тестирование на канале Insider Previews, где отлавливаются ошибки версии ОС, которая поступит на рынок уже в текущем году. Как оказалось, Microsoft уже готова идти дальше. Софтверный гигант сообщает, что в ближайшее время выпустит несколько новых сборок на канале Dev Channel. Всех участников бета-теста информируют о возможном наличии большого количества ошибок, поскольку перед нами первые сборки с новыми функциями. О чём конкретно речь, пока неясно, но представители Microsoft назвали сборки экстремальными. По их словам, если тестеры не обладают большим опытом, рекомендуется перейти с канала Dev Channel на Insider Previews, где царит относительный штиль и идёт тестирование Windows 11 version 21H2.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Известно, что новые сборки станут частью того, что все остальные пользователи увидят только к концу 2022 года. Именно поэтому там может быть множество ошибок, а функции оказаться несовместимыми с некоторым оборудованием. Стоит учитывать, что даже финальные образы, которые продаются в магазинах и распространяются в качестве обновлений раз в полгода, содержат немало дыр. Они вызывают зависания, приводят к появлению синего экрана и падениям производительности в играх и рабочих задачах. Именно поэтому многие тестеры проводят установку исключительно на виртуальной операционной системе, поскольку проблемы в ней не несут риска для основной ОС.

Microsoft отмечает, что в случае если вы хотите остаться на канале Dev Channel и получить доступ к новым функциям, ничего делать не нужно. Все остальным в разделе программы предварительной оценки стоит выбрать канал Insider Previews.