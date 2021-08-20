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По мере роста привлекательности криптовалют правительства многих стран к своему удивлению выяснили, что в законодательстве вообще ничего нет о цифровых деньгах. Огромная финансовая система стоимостью 2 триллионов долларов прошла мимо, оставаясь всё это время на виду. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь криптовалюта создавалась как альтернатива фиатным деньгам, как средство, призванное обеспечить свободу каждому владельцу Биткоинов. Ясно, что это неприемлемо для финансовых институтов, поэтому уже сегодня проводятся срочные консультации с экспертами, а многие страны корректируют законы, пытаясь обуздать майнеров, трейдеров и инвесторов, вкладывающих деньги в криптовалюты. Поскольку всё это длительный процесс, часто возникают различные конфузы.

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Сообщается о том, что неизвестный наркоторговец из Швейцарии стал миллионером благодаря некомпетентности работников местной Фемиды. Дело было следующим образом: несколько лет назад правоохранители предъявили неназванному человеку обвинение в торговле наркотиками. Кроме срока ему приписали штраф в размере 100 000 долларов. Поскольку наличных у наркоторговца не было, у него отняли 36 Биткоинов. Пока парень сидел за решёткой власти не спешили переводить монеты в реальные деньги, а после окончания срока выставили их на аукцион. Как оказалось, за это время Биткоин подорожал, а для покрытия штрафа оказалось достаточно 3 монет. Поскольку законы на этот счёт никто не менял, правоохранителям пришлось вернуть наркоторговцу более полутора миллиона долларов.

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Получается, что он был вполне обеспеченным малым ещё до отсидки, а выйдя на волю стал миллионером с лёгкой руки полицейских Швейцарии. Представители закона были шокированы происходящим, но деньги пришлось вернуть. В будущем, дабы не совершать подобных ошибок, правоохранительные органы планируют повысить цифровую грамотность сотрудников, а также нанять специалиста, который будет консультировать полицейских и судей по вопросам криптовалют.

К сожалению, имя наркоторговца не называется, так же как нет данных о его реакции на случившееся. В любом случае в мире не так много людей, которые удержались и не продали свои монеты, когда они выросли до 20 000 долларов. Совсем немногие оставались верны Биткоину, когда он подорожал до 30 000 долларов, ну а тех, кто проявил невероятную выносливость, избавившись от них на отметке выше 45 000, можно пересчитать по пальцам на одной руке. Получается, что ему крупно повезло.