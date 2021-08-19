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Ведущий аналитик Bloomberg пояснил, почему Биткоин не дорожает до $100 000 и предсказал рост Эфира

Эксперт уверен, что Эфир может стать основным цифровым финансовым инструментом
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Одна из проблем, с которыми сталкиваются аналитики, это необходимость объяснения причин неверных прогнозов. Особенно в этом вопросе сложно известным экспертам, которые многие годы присутствуют на финансовом рынке, а к их словам прислушиваются тысячи трейдеров и обычных пользователей. К примеру, ранее Майк Макглоун, являющийся главным стратегом Bloomberg Intelligence, прогнозировал рост Биткоина до 100 000 долларов. Он заявлял, что Биткоин медленно превращается в цифровое золото, в то время как Эфир постепенно станет платформой для крупных финансистов, где обычных людям вообще не будет места. Что же, прошло всего несколько недель, и Майк готов дать новый прогноз. 

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Майк Макглоун полагает, что рост Биткоина ограничен не только недоверием инвесторов, но и успехом Эфира. Оказывается, всё больше людей смотрят в сторону данного токена, поскольку видят в нём более перспективный актив. Майк отмечает, что со временем Эфир способен стать строительным материалом для цифровых финансовых ресурсов. На его основе уже функционируют десятки успешных проектов, число которых становится всё больше. 

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В качестве примера он привёл набирающие популярность NFT-токены. В последнее время многие публичные персоны выпускают свои произведения в цифровом виде, когда многие фанаты могут стать полноценными владельцами фотографий, картин, музыкальных произведений и даже популярных мемов. Чем больше люди узнают о возможностях Эфира, тем перспективнее он становится. По мнению Майка, главным препятствием для роста Эфира, является его низкая пропускная способность. Как только криптовалюта перейдёт на алгоритм Ethereum 2.0, все эти и многие другие проблемы будут решены. 

По словам Майка, рост Биткоина до 100 000 долларов в настоящее время невозможен. Он не стал исключать такой возможности в будущем, понимая, что в случае ошибочного прогноза ему придётся отвечать. В любом случае крупный аналитик уверен, что нам стоит ждать удорожания Эфира. Майк не верит, что в ближайшие годы актив поднимется до 20 000 долларов. Скорее он остановится на отметке 4000 долларов, что будет комфортно как для держателей токена, так и для майнеров. Посмотреть полное интервью можно на видео ниже. Отметим, что мнение столь значимой на финансовом рынке персоны мы слышим нечасто, ведь большинство крупных аналитиков предпочитают держаться от криптовалют подальше. Цифровые деньги слишком непредсказуемы, поэтому ставить на них свою репутацию решаются далеко не все. 

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