Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA уже давно нашла идеальный подход вывода видеокарт на рынок. Так, вначале производятся модели для энтузиастов. Они получают максимальную производительность и заоблачные цены. Купить такую карту могут единицы, но их количество растёт, как и сегмент премиальных графических чипов. После NVIDIA делает реверанс в сторону менее зажиточных геймеров. Второй раунд никогда не бывает массовым, поскольку там, как правило, нет предложений дешевле 400 долларов. И только спустя несколько месяцев в продажу поступают видеокарты для тех, кто может себе позволить потратить на развлечения 300 долларов. Часто, одновременно с этим мы видим и менее дорогие от 150 вечнозелёных, но серия Ampere нарушает все правила. Так, даже спустя 9 месяцев после начала продаж новой линейки GeForce RTX 3000, NVIDIA не решается выпустить в продажи GeForce RTX 3050 и 3050 Ti.

реклама

Создаётся такое ощущение, что о бюджетных геймерах забыли. Вполне возможно, что дело в том, что NVIDIA не может выбрать наиболее оптимальную конфигурацию, а окончательного дизайна для указанных выше видеокарт, просто не существует. Как показали последние тесты, GeForce RTX 3050, которая уже продаётся в составе нескольких ноутбуков, выглядит разочаровывающе. В противостоянии участвовало два лэптопа. Первый – Dell Inspiron 16 Plus на базе новой GeForce RTX 3050 и второй – Razer Blade 15, оснащённый GeForce GTX 1660 Ti. Поскольку перед нами представитель нового поколения, который кроме всего прочего получил поддержку трассировки лучей, можно было ждать производительность, аналогичную GeForce RTX 2060, но в данном случае новинка уступает GeForce GTX 1660 Ti в современных играх на 11%.

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS в Регарде за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену Последние 3060 в Ситилинке, цены растут RTX 3060 за 60 тр в Регарде Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 3060 Ti ASUS Gaming оч дешево в Регарде Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Отдельно отмечается, что тесты проводились в разрешениях 1080р и 720р, тогда как 2К для новой видеокарты просто неиграбельно. В данном случае нас беспокоят два вопроса. Во-первых, насколько быстрыми будут настольные видеокарты серии GeForce RTX 3050? Во-вторых, какую цену NVIDIA планирует на них установить? Если новинки действительно окажутся медленнее GeForce GTX 1660 Ti, то покупательский интерес к ним будет минимальным, особенно в случае попытки продать их дороже 200 долларов. Отметим, что сегодня это всё не имеет никакого значения, ведь из-за майнеров и полупроводникового кризиса GeForce RTX 3050 за 300 долларов будет восприниматься как манна небесная, но это не значит, что так продолжаться будет вечно.