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Ситуации, когда перспективный руководитель работает всю жизнь в одной крупной компании, крайне редки. Обычно, после окончания вуза молодой специалист готов довольствоваться крохами, но после его амбиции растут вместе с опытом и навыками. Как только он получает реальные результаты, ему начинает хотеться большего, вот только большинство глав компаний не желают платить. Обычно это приводит к уходу в другую компанию, а иногда конкуренты просто переманивают талантливых и перспективных, надеясь с их помощью улучшить разработки или поднять целое направление. К примеру, Илон Маск неоднократно заявлял, что Apple переменила десятки специалистов, которых он ранее уволил, называя яблочную компанию «кладбищем Tesla».

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Поскольку откровенно дерзкие поглощения редки, подобные ситуации долго остаются на слуху. На это раз главный приз в категории графики достался Intel. Сообщатся, что компания заполучила Антона Капланяна. У этого парня длинный послужной список, ведь он успел поработать в CryTek, NVIDIA, ну а последним его пристанищем была Facebook, где он играл не последнюю скрипку. На этот раз Антон прыгнул выше своей головы и будет исполнять обязанности вице-президента по исследованиям графики Intel AXG Group. Там он займётся созданием технологии суперсэмплинга на основе машинного обучения. Она станет конкурировать с FidelityFX Super Resolution от AMD и DLSS NVIDIA.

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Кстати, стоит учитывать, что Антон Капланян был в числе основных разработчиков трассировки лучей для NVIDIA, где ему удалось впервые использовать ИИ для обработки графики в реальном времени. Кстати, у Антона есть собственный сайт, где он подробно описывает свои достижения, что позволяет отлично ознакомиться с его резюме, определив ценность для компании и будущих разработок.

Недавно Антон написал большую научную статью, где подробно изучил новые методы суперсэмплинга, сравнивая их с DLSS. В частности, он остановился на Intel XeSS. Неясно, знал ли он в тот момент, что ему суждено поработать над этой технологией? Вполне возможно, что знал, но это неточно. Отдельно стоит отметить, что Антон не имеет обязательств перед NVIDIA. Дело в том, что последние 4 года он проработал в Facebook, поэтому никаких препятствий для копирования собственных наработок 6-летней давности у него нет.