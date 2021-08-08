Столкновение поколений: Core i7-11700K vs Core i7-860 – что изменилось за 12 лет в процессорах Intel
Казалось бы, на дворе середина 2021 года, а многие геймеры до сих поря сидят на старых процессорах. Часто наши читатели рассказывают о том, как прекрасно они себя чувствуют на камнях Intel первого и второго поколений. Удивительно, но находится очень много сторонников мнения, согласно которому за прошедшие 12 лет вообще ничего не изменилось. Якобы, достаточно поставить мощную видеокарту, и разница между поколениями сотрётся благодаря невероятной мощи под капотом какой-нибудь GeForce RTX 3080. Что же, сегодня тот самый день, когда мы проверим правомерность подобных утверждений, ведь ребята с канала Testing Games провели очень необычное тестирование. Они взяли две максимально близких по характеристикам сборки и протестировали их с процессорами Core i7-860 и Core i7-11700K, установив в качестве видеокарты флагманскую GeForce RTX 3080.
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Прежде всего предлагаем взглянуть на таблицу ниже. Она позволяет сделать вывод о реальной производительности первого поколения Intel. Как видите, даже купив одну из самых быстрых видеокарт текущего поколения, на старом процессоре вы будете получать от 40 и выше кадров в секунду со средним показателем в 57 fps. Учтите, что речь идёт о разрешении 1080р, в то время как данная карточка создана радовать своих владельцев в 4К. Что до более нового камня, то Core i7-11700K позволяет добиться среднего количества кадров в секунду на уровне 164 fps, что почти в 3 раза больше, чем выдаёт Core i7-860.
На первый взгляд вывод очевиден: нужно выбрасывать старый компьютер и брать что-то новое, вот только мы говорим о самой быстрой видеокарте, в то время как разница на какой-нибудь GeForce GTX 1060 будет не так заметна. Мало того, старичок отлично разгоняется, что может прибавить ему ещё дополнительные 20-30% к производительности, а это пусть и не паритет, но вполне достойная конкуренция.
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Кроме того, нельзя забывать, что переход на новую платформу потребует тотальной замены всего системного блока. Вам придётся купить новую материнскую плату и оперативную память. Если вы давно не обновлялись, то с высокой долей вероятности на вашем системнике стоит блок питания до 600 Вт, что не годится для нужд флагманских систем и уж точно не подойдёт для GeForce RTX 3080. Всё это говорит только об одном: целесообразность перехода на новую платформу зависит от многих факторов. Но главное – это требования, которые будут предъявляться к компьютеру и финансовое положение владельца. В данном случае можно добавить, что многие ждут 12-го поколения, которое принесёт в массы ОЗУ стандарта DDR5. Возможно, стоит подождать ещё полгода, что позволит сделать максимальный апгрейд не 5 лет вперёд. Надеяться на 12 уже не стоит, поскольку в последние годы конкуренция меду производителями обострилась.
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